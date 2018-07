Muito barulho por nada. Tribunal absolve todo mundo

No comentário anterior aqui no blog, postado no começo da madrugada, critiquei a iniciativa do tribunal esportivo de julgar Kleber, Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves por falta de fair-play e ou atitude desportiva no clássico entre Palmeiras e Flamengo na semana passada. O atacante foi denunciado por não colocar a bola pra fora, após atendimento de um adversário. Os rubro-negros corriam risco de pegar gancho por terem forçado terceiro cartão amarelo naquele jogo.

O tribunal absolveu o trio – no que fez bem. Poderia ter sido poupado de perda de tempo, já que nenhum deles cometeu delito grave a ponto de sofrer alguma punição. Para quem não leu o que escrevi antes, achei deselegante a atitude de Kleber. Ele deixou escapar oportunidade de mostrar-se cavalheiro, mesmo ao considerar que os rivais não tiveram comportamento cortês durante a partida. Mas não era caso de suspensão.

Ronaldinho e Thiago Neves fizeram a coisa mais manjada no futebol, que é forçar o terceiro amarelo para “zerar” a situação em jogo que consideravam de menor risco e estarem aptos na sequência. E, logo em seguida, como se sabe veio o duelo histórico com o Santos, em que Ronaldinho sobretudo comeu a bola.

Os advogados dos jogadores alegaram falta de regras a respeito do fair-play e convenceram os auditores. O engraçado nessa história toda foi o “esclarecimento” de Thiago Neves. Ele disse que não disse no dia seguinte à partida com o Palmeiras que o terceiro amarelo havia sido combinado com Ronaldinho Gaúcho. Nada disso. Segundo Thiago, seu desejo é o de disputar todos os jogos.

O tribunal acreditou nele, mesmo com registro de imagem e som, já que concedeu entrevista ainda no aeroporto. Vai entender. Ficou o dito pelo não dito – e viva São Benedito!