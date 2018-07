Muricy e São Paulo, ruptura anunciada

Rupturas costumam ser dolorosas, mesmo no esporte. O fim da parceria entre São Paulo e Muricy Ramalho se encaixa nessa categoria. Não foi fácil para nenhuma das partes o fim da colaboração, por causa da identificação recíproca. O técnico que sai não é apenas mais um profissional a desligar-se de uma empresa; vai além, pela história longa no tricolor e o que cada um proporcionou ao outro.

Mas era inevitável. O time não tem jogado bem, assim como Muricy há tempos não é o mesmo. Duas semanas atrás, após a derrota para o Palmeiras, entregou o cargo, depois de admitir que na temporada o grupo que comandava não tinha regularidade. Na ocasião, foi convencido a voltar atrás. Desta vez, não houve jeito.

Vá lá que os bastidores no Morumbi não andam serenos; desavenças políticas muitas vezes estendem suas consequências para o futebol. Independentemente disso, porém, as coisas não têm funcionado dentro de campo.

Jogadores indicados por Muricy ainda não vingaram – casos de Bruno, Carlinhos, Cafu, Thiago Mendes – e outros figurões andam abaixo do esperado. Aumentam as falhas de Rogério, Pato continua a ser instável, Ganso aparece e desaparece, Denilson e Souza jogam aquém do habitual e assim por diante. A decepção tem sido geral.

Muricy resistiu além do habitual para treinador que enfrenta crise, em função do currículo e da proximidade com o São Paulo. Diante da perspectiva de aumentarem protestos, se a equipe não reagisse, sobretudo na Libertadores, não foi catastrófica a solução encontrada.

Pelo respeito que merece, foi melhor Muricy ter saído agora. Poderá, também, cuidar da saúde, que anda mais frágil. E o São Paulo fica livre para procurar alternativas para sair do buraco em que está metido há bastante tempo.