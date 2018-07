Nem temporal, nem apagão, nem botinadas param o Santos

O Santos firme na trilha do tetra na Taça Libertadores. O escorregão da estreia, diante do The Strongest, foi compensado com três vitórias seguidas, uma sobre Internacional e duas diante do Juan Aurich, a última na noite desta quinta-feira num Pacaembu encharcado: 2 a 0, sem dramas. O obstáculo maior foi a chuva, que provocou até interrupção de energia elétrica no intervalo e fez a torcida ir pra casa bem depois de meia-noite.

O time peruano é fraquinho de dar dó. E exemplo de como o gigantismo da Libertadores, inchada por razões comerciais, prejudica a qualidade. Em circunstância normal, não disputava nem a Série C do Brasileiro. E não vai aqui nenhum preconceito; trata-se apenas de constatação. É um time que teve um bom momento no país dele, mas sem estofo técnico para um torneio continental.

Muito menos para segurar o Santos. Foi assim no jogo de ida, foi dessa maneira no confronto de volta. O Santos deu as cartas desde o início e só não acelerou como se esperava porque com pouco mais de dez minutos desabou temporal de molhar até pensamento. Mesmo assim, ficou em vantagem com o gol de Edu Dracena aos 15 minutos. Ao Juan Aurich restaram como alternativas fechar-se a fazer faltas. Rafael assistiu ao jogo e ficou pulando de um lado para o outro para manter-se aquecido.

O segundo tempo demorou para começar por causa da black-out parcial, em duas torres de iluminação. Quando a bola voltou a rolar, o Santos não alterou sua autoridade, tocou a bola como quis e fez o segundo com Neymar, aos 13. Sem stress, criou mais algumas chances, desperdiçou-as e tentou safar-se das botinadas de zagueiros peruanos irritados com a incapacidade para frear Neymar & Cia.

O Santos volta para a Baixada com 9 pontos e a liderança no Grupo 1. Inter e The Strongest têm 7. A chave está fácil para os brasileiros. Ambos devem seguir adiante na competição. A dúvida é saber quem ficará em primeiro. A definição deve ocorrer no jogo entre ambos, em Porto Alegre, no dia 4 de abril.