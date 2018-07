Ney mostra coerência ao barrar Lúcio

Ney Franco deu mais uma prova de que não pretende ser engolido pela imagem de bonzinho. Ao manter Lúcio fora do São Paulo, mesmo depois de cumprir suspensão, reforçou o recado de que não vai aceitar interferências e cara feia no seu trabalho. O zagueiro não joga contra o São Bernardo, nesta quarta-feira, pelo Paulista.

Lúcio é um dos que mostraram contrariedade com substituição. Na semana passada, não escondeu frustração, ao deixar o jogo com o Arsenal, na Argentina, e nem esperou o fim do jogo para ir para os vestiários. Em seguida, se desculpou e aparentemente o episódio disciplinar foi superado. Antes dele, Ganso tinha feito bico no clássico com o Palmeiras.

Ney alegou que a opção por Edson Silva e Rafael Tolói se baseia em critérios técnicos. De fato, ambos foram bem diante do Oeste, no fim de semana, e merecem ser mantidos. Lúcio tem experiência pra dar e vender, mas não vive bom momento. O treinador o escolheu como exemplo de que não vai olhar para nome na hora de escalar. Não vejo essa medida como birra, mas como firmeza.

A questão é saber se estará preparado para mais cobranças dos torcedores. Ney entrou naquela fase em que tem escolhas contestadas, mesmo as acertadas. Se vai resistir ou não, o tempo dirá. Ou melhor, os resultados.