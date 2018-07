Neymar e Ganso como bodes expiatórios na seleção?

O Brasil se mostrou incompetente na Copa América, de cabo a rabo e a julgar-se pelos resultados. A cereja nesse bolo indigesto foram os quatro pênaltis perdidos contra o Paraguai. A falta de pontaria no cair da tarde de domingo representou uma avalanche de frustração sem defesa. Capítulo fechado, ferida ainda aberta e que trará desdobramentos na seleção. Não agradou a mim (aliás, faz tempo que seleção não me comove) e a você. Ok.

O que mais, depois da queda em La Plata, vi foram críticas ao treinador (normal em qualquer momento de decepção) e ao desempenho de Neymar e Ganso. Falaram de tudo a respeito dos dois rapazes: são imaturos, mascarados, amarelões. Viraram vilões da história, a razão pela qual o Brasil voltou mais cedo de um torneio insosso, longo, que teve um grande jogo apenas (Argentina x Uruguai) no meio de um tédio só.

Não falta quem diga que “Dunga estava certo” ao não levar os santistas para o Mundial da África. Claro, o ex-treinador da seleção fez bem em levar Felipe Mello, Julio Baptista, Grafite, Kleberson… Tantas opções que não soube quais usar quando a casa caiu diante da Holanda. Esqueceram a cara de “o que vou fazer?” de Dunga ao olhar para o banco de reservas?

Hipocrisia sem tamanho – na Copa de 2010 ambos não seriam protagonistas e sim coadjuvantes num grupo experiente. Na Argentina, viraram centro de atenção pelo futebol que mostram no Santos e pela estrutura, reformulada, da seleção. O que se pode discutir é se estão preparados para assumir o papel de “maestros e solistas”, ou se há etapas a serem superadas. Injusto é dizer que um jovem 19 e outro de 21 não “servem” para a seleção.

Já escrevi isso e repito: há inveja demais espalhada por aí. Há quem tenha prazer em ver tropeços de quem sobressai. Uma derrapada é suficiente para justificar teses medíocres. Existe alegria mórbida em apontar o dedo e afirmar: “Está vendo: o cara é uma mentira!”, quando um astro (ou candidato a estrela) não rende o que se esperava. Ora, não há quem crave que Messi é um engodo?! Absurdo isso.

Messi joga muito, demais, acima da média. Merece crédito. Assim como Neymar e Ganso são bons de bola, precisam amadurecer e podem crescer com esse choque de realidade. Vai depender deles e de quem estiver a seu redor. Vai depender também de Mano.

No entanto, ouvi uma frase enigmática e preocupante do treinador. Ele insinuou que não pôde contar com gente mais experientes para certas funções, quase a desculpar-se por apostar em jovens. Quem seriam esses ausentes? Adriano e Luís Fabiano, por exemplo? Ambos estourados faz tempo. Kaká, que já na África não estava bem e procura refazer o caminho do sucesso, após operação? Ou seriam Felipe Melo, Kleberson, Júlio Baptista? Aí seria retrocesso.

Ou Mano ficou com medo da opinião pública desfavorável neste momento? Se foi isso, lamento, pois seguirá caminho mais escorregadio do que imagina.