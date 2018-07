Está na hora de Neymar colocar o pé na forma

Nas minhas incursões pelo twitter, cada vez que faço alguma referência a Neymar percebo que muita gente o rejeita. Sobretudo depois do episódio que resultou na saída de Dorival Júnior. Neste domingo, tive a sensação reconfirmada. Foi só colocar no microblog que o jovem atacante havia perdido pênalti contra o Grêmio Prudente para receber uma avalanche de respostas. A maioria a detoná-lo. “Bem feito”, “mascarado”, “pseudocraque”, “invenção da imprensa” são apenas exemplos das qualificações negativas que viajaram na internet.

Achei que se tratava de má vontade e respondi para alguns dos meus seguidores. Depois, ao ler que foi a sexta cobrança que desperdiçou no ano, entendi um pouco o porquê das reclamações. Vi o lance e, justiça seja feita, não houve firula no chute, como ocorreu em outros momentos. Neymar bateu firme, forte, no alto; a bola pegou no travessão. Estava já 3 a 2 para o lanterna do campeonato e a falha deixou o rapaz abatido. Tanto que, dali em diante, teve raros momentos de qualidade. O Santos estava com dois jogadores a mais, com a expulsão de Leonardo e Flávio Boaventura, e havia tempo para recuperar-se e ganhar.

Neymar tem potencial para desenvolver-se, disso não se pode duvidar. Considero precipitadas as previsões que dão como passageiro seu brilho e o veem cair na vala dos jogadores comuns daqui a algum tempo. Não há indícios que levem a essa conclusão pessimista. Para mim, há nisso certa dose de dor de cotovelo e uma pitada de maldade, de quem se compraz ao ver deslizes de personagens que se destacam. Ainda mais que nesta rodada usou a camisa número 70, em homenagem ao aniversário de Pelé.

De qualquer modo, Neymar precisa aprimorar-se nos pênaltis. Não pode considerar-se um especialista no tema – estão aí os erros para provar que lhe falta pontaria. A melhor forma de afastar críticas e até o risco de perder a condição de batedor oficial é treinar. Treinar muito, treinar obsessivamente. A repetição fará com que perca vícios e acentue qualidades. Não é humilhação praticar cobranças de pênaltis. E será gesto de humildade se passar, temporariamente, a incumbência para outro companheiro.

Mas, independentemente do erro de Neymar, não se pode admitir a virada que o Santos levou na Vila Belmiro de um rival que está com pé e meio na Série B. Com 2 a 0, o time de Marcelo Martelotte repetiu seu maior pecado na temporada – o de achar que estava resolvida a questão. Parou de jogar, viu a arrancada do Grêmio Prudente e perdeu talvez sua última chance de continuar na luta pelo título. A vitória o levaria a 51 pontos – a três, portanto, dos líderes Cruzeiro e Fluminense e só dois atrás do Corinthians. Derrota intragável.