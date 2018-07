Negra brasileira não podia jogar vôlei

Dona Aída dos Santos foi a única atleta brasileira na Olimpíada de 1964, em Tóquio.

Supreendeu o mundo ao ficar em quarto lugar no salto em altura, sem uniforme, sem sapatilhas adequadas, sem treinador, sem entender uma palavra em japonês. Foi sozinha para o estádio olímpico e brilhou.

Aos 79 anos, Dona Aída continua surpreendendo com sua sinceridade, vitalidade, bom humor e coragem.

Ela veio de Niterói na semana passada e participou de um encontro sobre temas olímpicos promovido pelo SESC, em São Paulo. Assistiu pela primeira vez o documentário feito sobre sua história: “Não tinha coragem de ver em casa”.

Chorou ao se ver entrando novamente no estádio olímpico.

Emocionou-se ao falar do abandono a que foi submetida pelos dirigentes da época: “Como me fizeram sofrer!”.

E fez uma revelação: queria ter sido jogadora de vôlei.

Aliás, ela joga vôlei até hoje com suas amigas do time do Jardim Botânico. Tem altura, agilidade e nas quadras não sente tanto as dores no joelho.

Pratica também o seu atletismo. Mas só em competições de master. Recusa-se a treinar porque aí sim os joelhos incomodam: “Eu só vou participar das competições, aqueço, me alongo e

ganho medalhas”.

Conta e ri gostoso, a mãe da jogadora de vôlei Valeskinha, que atua pelo Bauru e já integrou a seleção nacional em inúmeras disputas.

A campeã olímpica Valeskinha é a vingança de dona Aída.

Nos seus tempos de juventude, dona Aída queria jogar o tal do vôlei, mas desistiu quando um técnico lhe disse que aquele esporte não era para gente de sua raça: “Vôlei não é para negras”.

Esse era o Rio de Janeiro da meninice de dona Aída.

Será que mudou?

Os dirigentes continuam com a mesma cabeça.

Para eles interessa o negócio do esporte.

O atleta, branco ou negro, que se lasque.