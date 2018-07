Noite de emoção para quem ama futebol

Meu amigo, que noite de sábado linda para quem gosta futebol. Mas futebol de verdade, com quem sabe tratar da bola com carinho, intimidade e respeito. O que se viu na festa de despedida de Alex, no novo estádio palestrino, foi de encher os olhos – e não necessariamente de palmeirenses, mas de amantes do esporte. Um desfile de craques no duelo Palmeiras-99 5 x Amigos de Alex 3. Aliás, dou o placar por vício, porque é o que menos interessa no caso.

O importante foi a homenagem a um atleta que teve passagem marcante pelo Palmeiras, sobretudo pela conquista da Taça Libertadores de 1999. Ainda bem que o clube não demorou para festejar o ídolo que se aposentou no final de 2014 e agora virou comentarista esportivo.

E, tão importante quanto a festa, foi a presença de uma legião de convidados de primeira linha. No banco, Felipão e Zico, que dispensam apresentações. Dentro de campo, Velloso, Sérgio, Marcos, Cléber, Edmundo, Djalminha, Evair, Euller, Gilberto Silva, Sorín, Roque Júnior…

Fora todos esses, o maior, o grande, o eterno ídolo palmeirense: Ademir da Guia. O Divino jogou pouco mais do que 15 minutos, marcou um de pênalti – o último do jogo – em cobrança seca, no meio do gol, “de três dedos”. Só de ver Ademir com a 10 nas costas já valeu a noite.

Alex, o dono da noite, fez dois, assim como Edmundo, Evair e Euller. Para os Amigos de Alex marcaram o turco Sanli, Fabiano e Aristizábal.

Claro que era uma partida sem tática, sem preocupação, uma confraternização entre amigos. Mas dá um aperto ver como o futebol brasileiro produziu craques, e, com exceção de Ademir, os demais não faz tanto tempo assim que pararam… Quem parou foi o futebol brasileiro…