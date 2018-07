Notas de cinco*

Temos 27 anos de normalidade democrática. Salvo engano, um recorde em 123 de história republicana. As instituições funcionam com regularidade e independência, eleições se sucedem sem atropelos, escolhemos os governantes pelo sagrado voto direto – e aí está o segundo turno para escolha de prefeitos em várias cidades pelo país, marcado para hoje. Para felicidade geral da nação, não temos nenhum aventureiro doidinho para dar um golpe e tomar o poder.

Isso não significa que não tenhamos resquícios de autoritarismo. Temos, e como!, pra todo canto em que olharmos. É cultural, mas vai mudar. Pode levar tempo, ainda, só que ninguém consegue deter a história. Até no futebol isso ocorrerá. Quem imaginava, no começo do ano, que o todo-poderoso da bola doméstica fosse largar o filé e se escafeder? Pois é, saiu e não há viúvas esportivas que o pranteiem. Ainda bem.

Falta a democracia chegar aos estádios e liberar manifestações dos torcedores. Agora, por exemplo, se espalha uma onda conservadora pelo Brasil que detecta ofensas em qualquer tipo de protesto dos frequentadores de arquibancadas. São diversos os episódios em que cartazes, faixas e coreografias assumem caráter de falta grave, a exigir pronta intervenção policial e pareceres dos tribunais esportivos. De preferência, contrários aos autores das demonstrações de descontentamento. Dá-lhe repressão!

No final de setembro, o árbitro Leandro Pedro Vuaden negou-se a assoprar o apito inicial do jogo do Náutico com o Atlético-GO, no Estádio dos Aflitos, por causa de uma enorme faixa em que se lia “Não vão nos derrubar no apito”. Era a maneira que os fãs pernambucanos havia encontrado para cravar decepção com falhas que provocaram a derrota do time na rodada anterior, em duelo com o líder Fluminense.

Sua senhoria Vuaden só sossegou quando viu a extensa tira enrolada. Daí, se dispôs a liberar a bola. Talvez não tenha visto que, minutos depois, os torcedores reabriram a faixa, um pouco mais acima, mas do mesmo lado da arquibancada. O Náutico venceu por 2 a 0, com um gol de pênalti inexistente…

A bola da vez é a galera do Atlético. Os mineiros andam bravos que só, por causa de supostas e seguidas decisões dos juízes favoráveis ao Flu. Para tornar palpável a mágoa, levou também uma faixa no clássico com o tricolor carioca, uma semana atrás, no Estádio Independência. Nela se via o símbolo da CBF, de cabeça para baixo e nas cores verde, branca e vermelha do principal rival na corrida pelo título de 2012. Outra decretava: “O apito é tricolor carioca”.

O árbitro não dedurou nada na súmula, mas o procurador do tribunal enunciou a possibilidade de enquadrar o Galo por comportamento incorreto de seus seguidores. E com base no Estatuto do Torcedor, que proíbe torcedores de “ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de cunho racista ou xenófobo”. A pena prevista é multa de R$ 100 a 100 mil.

O protesto foi pacífico, não desencadeou nenhum tumulto no público, muito menos colocou em risco a integridade dos participantes do jogo, o quinteto de arbitragem sobretudo. Foi criativo, bem-humorado e está na hora de pararem de procurar pelo em ovo. É muita caretice nesse meio.

Por isso, os atleticanos preparam segunda versão do protesto. No jogo com o Fla, na quarta-feira, devem chacoalhar notas de R$ 5. Se estiverem 20 mil no estádio, a soma chegará aos R$ 100 mil da multa. A torcida será punida por ir com dinheiro ao campo?

*(Minha crônica publicada em parte da edição do Estado deste domingo, 28/10/2012.)