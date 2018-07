O Celtic quase surpreende o Barcelona. Quase…

A sabedoria popular diz que alegria de pobre dura pouco. (Será que pode escrever isso ou agora é politicamente incorreto? Sei lá.) E dura mesmo, sobretudo no futebol, esporte em que time que pode mais chora menos. E foi o que aconteceu com o Barcelona, agora há pouco, no jogo que fez com o Celtic, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa dos Campeões.

Os escoceses saíram na frente e surpreenderam o povo que lotou o Camp Nou. Depois, permitiram o empate e, em cima da hora, viram os espanhóis virarem. (Ou seriam catalães? Hoje só tenho dúvidas…) Com 2 a 1, o Barça segue com pontuação total na chave, se firma como favorito (de novo) ao título e segue na frente dos demais.

Mas foi dureza, sobretudo no primeiro tempo, em que Celtic fez marcação rígida e, com economia e eficiência, foi ao ataque quando possível. Se deu bem, com gol de Samaras aos 18 minutos do primeiro tempo (a bola pegou em Mascherano). Daí, se fechou e jogou na base do seja o que Deus quiser. E Ele quis que os donos da casa empatassem aos 44, depois de troca de passes entre Xavi, Messi e Iniesta. O último é quem tocou pra dentro do gol.

O filme do segundo tempo você certamente já imagina: só deu Barcelona. Foi um tal de pressiona aqui, toca ali (72% de posse de bola), chuta acolá. Messi teve duas chances pelo menos e ambas morreram nas mãos de Forster. O goleiro do Celtic fez mais umas duas defesas espetaculares, que garantiam o empate e evitavam uma goleada. O argentino não teve desempenho fenomenal desta vez. (Nem é obrigado a jogar demais sempre…)

A torcida do Barcelona, fato raro!, ensaiou até umas vaias para o time. Tímidas, é verdade, mas dava para escutar na transmissão pra lá de competente de Paulo Andrade, na ESPN. O Celtic já festejava a proeza de roubar pontos dos poderosos anfitriões, quando tomou o segundo, aos 48 minutos, numa resvalada de Jordi Alba. Que mancada!

O Celtic pode consolar-se com a possibilidade de dar o troco na volta, em casa. Será?