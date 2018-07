O Corinthians de Romero vai chegando…

Você pensa: nos tempos de Tite no Corinthians, era o técnico por todos e todos por Tite. Mas nem bem ele deixou o clube, algumas verdades aparecem.

O paraguaio Angel Romero, por exemplo, queria ir embora. Já tinha conversado com o empresário, com os familiares e, se nova proposta tivesse chegado ao Parque São Jorge, faria de tudo para sair. Ele achava que Tite não acreditava muito em seu futebol, apesar de ser o artilheiro do time na temporada.

Mas agora, com a chegada de Cristovão, tudo mudou. “Onde você prefere jogar, onde se sente mais à vontade?”, perguntou o treinador recém-chegado. “Aberto na direita”, respondeu Romero. E foi jogando assim que ajudou o Corinthians a vencer, por 2 a 0, o América Mineiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Agora feliz com o reconhecimento, o camisa 11 até marcou o primeiro gol da partida, logo no início, quando, após escanteio e a cabeçada de Pedro Henrique, a bola sobrou a seus pés. Romero girou rápido e mandou para a rede. Foi o 11. º gol no ano.

Com o gol de vantagem conseguido tão cedo, o domínio corintiano foi total. É verdade que o América é hoje um arremedo de time de futebol. Do campeão mineiro sobrou apenas o título conquistado. O futebol mesmo foi esquecido neste Brasileiro, em que ocupa com justiça a última colocação, com apenas 8 pontos.

O time do português Sérgio Vieira tem o goleiro João Ricardo (que completou seu 100.º jogo), tem toque de bola, mas o ataque abusa do direito de finalizar mal: os chutes de Alan Mineiro e Osman passaram longe de Cássio. E a entrada do veterano goleador Borges não mudou nada.

O Corinthians também não foi brilhante.

Foi, digamos, discreto. E só chegou ao segundo gol, porque o juiz Wagner Reway cometeu um erro absurdo aos 28 minutos do segundo tempo: a bola passeou pelo braço do atacante Luciano e na sequência ele foi puxado pelo zagueiro Adalberto. Wagner só viu a falta do zagueiro mineiro…

Marquinhos Gabriel cobrou e fez 2 a 0.

O América dificilmente vai escapar das últimas posições no torneio.

O Corinthians alcançou a ponta da tabela e igualou-se ao Palmeiras, com 22 pontos ganhos. Os palmeirenses ainda jogam nesta quinta-feira com o Figueirense, mas o Corinthians de Romero – mesmo sem empolgar – chegou lá…

(Com participação de Roberto Salim.)