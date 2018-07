O Corinthians e a vitória da reconstrução

Cinco anos atrás, dezembro de 2007, os corintianos choravam a queda para a Segunda Divisão nacional. Um momento de dor e humilhação. Mas souberam aproveitar a lição, se recompuseram, voltaram, ganharam títulos (Paulista, Copa do Brasil e Brasileiro), até chegarem ao ápice em 2012 com a inédita conquista da Libertadores e hoje o Mundial no Japão. Uma das reviravoltas mais sensacionais do futebol brasileiro.

Meu comentário poderia se resumir ao primeiro parágrafo, que qualquer torcedor entenderia. O Corinthians é exemplo mais bem acabado, por estas bandas, de como sair do fundo do poço e atingir o topo do mundo. Nesse período, reformulou tudo, de marketing ao futebol, e apostou num projeto (aí, sim, vale usar o termo, sem parecer lugar-comum). E, o mais importante, acreditou no trabalho de Mano Menezes e de Tite (com brevíssima passagem de Adilson Batista, entre um e outro). Um gaúcho começou a obra, o outro continuou e colheu os dois maiores frutos.

O 1 a 0 de agora há pouco, em Yokohama, foi consequência de um longo caminho de renascimento, que culminou no gol de cabeça do peruano Guerrero, no segundo tempo. O Corinthians não derrubou o Chelsea por acaso. Foi por dedicação, estratégia, concentração. Por acreditar que era importante esse troféu, por levar a sério a competição que os europeus, em sua autossuficiência monumental, chamam de “Mundialito”. Azar o deles.

O Corinthians venceu, também, pela dedicação de seus jogadores, que valem numa hipotética Bolsa de Atletas, dez ou vinte vezes menos do que os do Chelsea (nem me interessam os números exatos). Pode não ter craques, mas compensa com conjunto – e isso por acaso não conta no futebol? Os que entraram em campo hoje foram aplicados, esforçados, atentos. Honraram a camisa alvinegra e seguiram à risca o plano traçado por Tite.

Mas dois elogios à parte: para Guerrero, autor do gol decisivo. Não há como não exaltar quem manda a bola para as redes, ainda mais em uma partida tão importante como essa. Louros ao peruano, então. Porém, e sobretudo, uma reverência especial para Cássio. O goleiro foi extraordinário, impecável, monstruosamente perfeito, com pelo menos três defesas antológicas. A segurança dele tirou o fôlego do Chelsea.

O Brasil volta a lugar principal do pódio, e pouco importa se diminui ou não a empáfia europeia. Tite e sua turma foram ao Japão e mostraram: “Aqui é Corinthians, mano!” Parabéns, e que os rivais locais aprendam como ressurgir das cinzas