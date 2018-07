O desespero na última rodada do Brasileiro

Sei que tem um bocado de torcedor apreensivo, à espera do que acontecerá na última rodada do Brasileiro. A briga pelo rebaixamento está brava, com cinco equipes tentando livrar-se de duas vagas para o descenso. Náutico e Ponte já embarcaram… Vasco e Flu, teoricamente, são os mais ameaçados, por fazerem parte do bloco de baixo, seguidos de Coritiba, Criciúma e, por incrível que pareça, também o Inter. A Lusa está salva.

Estranha a situação de quase todos. O Coritiba, por exemplo. Brigou por liderança, brilhou no começo e começou a cair, a cair, a cair… O Criciúma desde sempre jogou com o objetivo de manter-se na elite, e está perto disso. O Inter tem elenco milionário, folha salarial altíssima, largou cotado como um dos candidatos ao título e faz campanha decepcionante. Deve safar-se, também, mas foi um fiasco.

Vasco e Fluminense carregam o peso maior da vergonha. O primeiro flerta com desgraça desde o ano passado. Na verdade, degringolou a partir do momento em que se avolumaram os problemas financeiros. Isso desgastou o elenco, obrigou a negociações como a do zagueiro Dedé, resultou em queda de desempenho. Somem-se a isso, ainda, empobrecimento da qualidade técnica do grupo e as mudanças de treinador.

A fórmula ideal para levar a desastres dentro de campo. Para complicar a vida do Vasco, que tem 44 pontos, há o jogo com o Atlético-PR, fora de casa, na semana que vem. O Furacão perdeu para o Santos e precisa ao menos de empate para não sair do bloco dos que lutam por vaga na Libertadores. E empate não serve para os vascaínos.

O caso do Fluminense é constrangedor e alarmante. Está a um passo de conseguir a proeza de ter sido campeão num ano (2012) e cair no seguinte. Processo de esfacelamento inacreditável, sobretudo porque manteve a base vencedora e ainda trouxe mais jogadores. Tudo fazia crer que seria uma temporada de boas notícias. Engano.

Ao longo do ano, entretanto, ficou sem peças importantes (Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e o sempre contundido Fred), errou ao trocar Abel por Luxemburgo e agora está por um fio. Vai precisar de muitos milagres para sair dessa.