O Eixo vai mal*

Quem divaga por fóruns de debate na internet se acostumou com a expressão “Eixo do Mal”, com a qual torcedores de parte do Brasil definem os times de São Paulo e Rio. Na opinião desses fãs, os clubes dos Estados mais influentes no futebol de cá são historicamente beneficiados em qualquer competição. Distinção evidente no espaço na mídia nacional, no valor dos patrocínios e, claro, em suposta participação política decisiva nos bastidores da CBF. De acordo com tal visão de mundo, isso explica por que arrebatam títulos a rodo, dos mais variados níveis de importância.

Tipo de postura que revela preconceito e baixa autoestima de quem a toma como verdadeira. Sem contar que “Eixo” remete a momento horrível da história da humanidade, quando Alemanha, Itália e Japão fizeram aliança militar e desafiaram o mundo nas primeiras décadas do Século 20. Se bem que a rapaziada das bravatas virtuais nem deve ter ideia da origem do termo e o repete na base da papagaiada.

Pois, para derrubar teorias de favorecimento deslavado para paulistas e cariocas, eis que a turma do Eixo entra pelo cano em 2013. Comecemos pelo lado positivo. O Atlético-MG levantou a taça da Libertadores e daqui a alguns dias parte em busca do Mundial de Clubes. O Cruzeiro conquistou o Brasileiro com méritos e antecedência. Atlético-PR, Grêmio e Goiás brigam por lugar no torneio continental de 2014. O Botafogo corre por fora. A exceção foi o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, numa final contra o Furacão.

O lado ruim pega em cheio os “eixistas”. O Santos tirou o ano a passeio, assim como o Corinthians, o rei dos empates na Série A – 17 até agora, com dez 0 a 0 e sete 1 a 1. O São Paulo frequentou a zona de rebaixamento por bom tempo e só recentemente respirou. Terminará o ano na zona do não fede nem cheira. A Lusa tirou o pé da lama em cima da hora e a Ponte voltou para a Segunda Divisão, de onde agora regressa o Palmeiras. O consolo da Macaca é a final da Copa Sul-Americana.

A situação dos cariocas é trágica. O Botafogo liderou o Brasileiro, até ficar sem gás; agora, se agarra a chances matemáticas de Libertadores. O Flamengo também decepcionou, reagiu e termina no lusco-fusco. Fluminense e Vasco, ambos no bloco dos quatro últimos, decidem quase no par ou ímpar quem desce de patamar. Com os resultados do final de semana, é certo que um dos dois. Não há escapatória. E, a depender do que fizeram na rodada derradeira, ambos vão para o limbo de mãos dadas. Seria vexame inédito.

O que a situação mostra? Que a gente precisa parar com mania de perseguição. Centros como Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Bahia, Pernambuco são fortes e têm capacidade de brilhar. Para tanto, devem organizar-se, em sentido amplo: financeiro, esportivo e político. Precisam fazer-se ouvir, investir nas respectivas marcas e administrar com modernidade. É a grande contribuição para o futebol brasileiro tornar-se melhor. E para acabar com complexo de vira-lata de quem enche a boca para falar em “Eixo”.

Sonolência. Corinthians e São Paulo se arrastaram na penúltima etapa do Brasileiro. Jogaram como se fosse um castigo para eles. E, na prática, puniram seus admiradores.

Na noite de sábado, o Pacaembu recebeu público bom para despedir-se de Tite, que deixa o comando corintiano, e de Alessandro, que pendura as chuteiras. Cartazes, palmas, placas comemorativas e coros foram simpáticos. Mas bola que é bom, diante do Inter, nadinha. A turma alvinegra seguiu o roteiro de falta de apetite que marcou a trajetória no torneio e… 0 a 0. Dinheiro jogado fora de quem foi ao estádio. Melhor seria se não se cobrassem ingressos.

O São Paulo não foi diferente diante do Criciúma, na tarde de ontem. Levou 1 a 0, de pênalti mal marcado e bem convertido no início, e ficou nisso mesmo. Com boa vontade, deu pra contar duas chances melhorzinhas para empatar. Precisa de varrição minuciosa para o ano que vem.

*(Minha crônica publicada no Estado de hoje, segunda-feira, 2/12/2013.)