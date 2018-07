O enigma Luís Fabiano

Notícia nova com cara de velha no São Paulo: Luís Fabiano não joga por causa de contusão. Agora na coxa. O centroavante foi vetado neste sábado, fica fora da partida com o Mirassol no domingo e não há previsão de retorno. Precisa passar por exames e já faz tratamento. Ele tentava engatar sequência e fez 6 gols em apresentações recentes.

Não é a primeira vez, em 2012, que Luís Fabiano baixa na enfermaria tricolor. No começo do ano, também por problema na coxa, desfalcou o time por nove partidas. Seguiu a rotina de praxe, até ser liberado com a perspectiva de finalmente não sair mais do time. O que vem tentando desde o ano passado, quando voltou ao Morumbi. Pelo jeito, ficará para depois…

A trajetória recente de “Fabigol” no São Paulo não entusiasma. Foram muitos meses de afastamento, em 2011, em consequência de operação e sequelas. Depois, emperrou em limitações físicas, acabou a temporada anterior com retrospecto discretíssimo e a esperança de que tudo seria diferente a partir de janeiro. Por enquanto, não é.

Luís Fabiano virou um enigma, um mistério, uma interrogação. Não se questiona a qualidade dele, muito menos a importância para o clube. O que tem acontecido, então, é um lamentável, porém possível, acúmulo de infortúnios? Uma onda de azar? Uma fase em que precisa de benzedeira para afastar mau olhado? Ou tem caroço embaixo desse angu?