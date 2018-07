O feiticeiro Mourinho cozido em fogo alto

José Mourinho completará 49 anos na quinta-feira e vive um inferno astral daqueles. O treinador mais badalado e polêmico do futebol europeu nos últimos tempos passa por período de aperto no Real Madrid – nos bastidores e com o público. As derrotas constantes para o Barcelona, supostos desentendimentos com jogadores e declarações presunçosas devem desembocar, segundo a imprensa espanhola, em sua saída ao término da temporada de 2011-2012. Com ou sem conquistas, será carta fora do baralho.

Mourinho chegou ao Real em 2010 cheio de prosa, depois de ter brilhado no Porto, no Chelsea e na Inter de Milão. Mais posudo do que nunca, desembarcou em Madri disposto a acabar com a paparição do Barcelona. Como já havia superado os catalães em sua passagem pela Itália, a tarefa não o assustou nem parecia inglória. Sem contar que colocaram a sua disposição elenco de primeira, com estrelas como Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema e campeões do mundo do calibre de Casillas e Sérgio Ramos. Fora Ozil, Khedira, Ricardo Carvalho, Di Maria, que chegaram com ele.

Com essa tropa, além de sua postura que faz jorrar autossuficiência pelo ladrão, Mourinho conquistou uma Copa do Rei. E só. Em contrapartida, levou surras seguidas do Barça, uma delas os 5 a 0 de 2010, acrescidas de algumas em casa, em Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Copa dos Campeões. Para a maior parte dos tropeços, teve desculpas pouco criativas, de preferência transferindo responsabilidades ou vendo conspirações em favor dos inimigos.

Agora, pelo jeito, a turma de Madri se encheu de Mourinho. Um dos sinais vem da imprensa. O jornal Marca, ligado ao Real, adotou postura crítica em relação ao português e no domingo publicou diálogo áspero com Sergio Ramos. O zagueiro/lateral teria dito que há coisas que o técnico não sabe porque nunca jogou bola. O argumento é tolo e fútil, porém revela impaciência de atletas com o treinador.

Mourinho também tomou vaias, na noite de domingo, depois da vitória de seu time por 4 a 1 sobre o Atlethic Bilbao. Em vez de ficar na dele, disse que não se incomodava com a manifestação, porque uma hora todo mundo é contestado. Até aí foi bem. Na saideira, destacou que não nasceu torcedor do Real e que era apenas um profissional a fazer seu trabalho.

Os espanhóis não vão perdoar essa. A resposta foi interpretada como desdém, algo do gênero “Estou pouco me lixando se gostam ou não de mim. Qualquer hora pego o boné e vou embora.” Pela maneira como caminham as coisas, o boné ele pegará mesmo, queira ou não. Mas acham que vai baixar a crista? Nem por sonho. Com o ego (e a capacidade) que tem… Não é à toa que se considera o Special One, como o chamavam na época do Chelsea. Só que o feiticeiro, que sempre gostou de motivar seus times dizendo que jogavam contra tudo e todos, agora prova de seu veneno, pois é sua turma e sua torcida que lhe voltam as costas.