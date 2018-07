O G3 vira G4 de novo, mas pode voltar a ser G3. Entendeu?

A Confederação Sul-Americana de Futebol, mais popularmente conhecida pela alcunha de Conmebol, gosta de uma confusão. Tempos atrás, causou o maior bafafá por aqui, ao anunciar que o Brasil teria quatro vagas na Libertadores da América do ano que vem, fora a do Inter, já garantido como atual campeão. Como a CBF por tradição garante um lugar para o campeão da Copa do Brasil (no caso deste ano é o Santos), restariam então 3 vagas em disputa no Brasileiro e não as quatro dos últimos anos.

Foi chiadeira total e a Conmebol disse que os brasileiros contariam com mais um representante na Libertadores de 2011 desde que fosse o vencedor da atual edição da Copa Sul-Americana, da qual participam Palmeiras, Goiás, Avaí e Atlético-MG. A explicação não convenceu e houve pressão para que a CBF “recuperasse” a quarta vaga. Por isso, de uma hora para outra o G4 virou G3.

No final da tarde desta segunda-feira, a Conmebol anunciou que devolvia ao Brasil uma vaga na Libertadores de 2011. A decisão mereceu nota oficial da CBF, que viu nesse gesto prestígio dos dirigentes nacionais e coesão da cartolagem em âmbito internacional. Volta-se, portanto, a ter o G4 no Brasileiro – e o beneficiado, hoje, será o Atlético-PR, 46 pontos e atrás de Cruzeiro, Fluminense e Corinthians (os que iriam para a Libertadores), além dos já garantidos Santos e Internacional.

Mas há um porém – e sempre aparece um porém. Se um dos quatro brasileiros ainda na luta pela Copa Sul-Americana de 2010 conquistar o título, ficará com a vaga na Libertadores de 2011, conforme o regulamento da competição e promessa da Conmebol. Com isso, “roubará” a quarta vaga devolvida ao Campeonato Brasileiro. Ou seja, o G4 que dias atrás virou G3 e voltou a ser G4 hoje pode virar de novo G3, se um brasileiro ganhar a Sul-Americana. Entendeu?