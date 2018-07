O Galo perdeu, mas a vida segue

Pronto, não é o Natal que está chegando, mas o fim do mundo. Ou melhor, do futebol brasileiro. O Atlético-MG perdeu, e feio, para o Raja Casablanca, nesta quarta-feira, e por extensão jogou no lixo a reputação do país. Na avaliação de muito engenheiro de obra pronta, não na minha, para ficar bem claro. Fica fora da disputa do Mundial de Clubes é a prova maior, para os profetas do Apocalipse, de que entramos em depressão.

Claro que ninguém (exceto os rivais) gosta de ver um time daqui levar 3 a 1 nas costas, fora as chances dos marroquinos de aumentarem a diferença, no segundo tempo. A convicção generalizada era de que o Galo faria a final com o Bayern de Munique no sábado. E são hipócritas os que dizem “eu já sabia”. Isso é coisa de fariseu, como se dizia no Bom Retiro.

Noves fora os oportunistas de plantão, o fato inegável é que o Atlético buscou e mereceu a surra. Os alviverdes donos da casa encresparam desde o início, com jogo enjoado e bem armado. O 0 a 0 do primeiro tempo deu a noção do tamanho da tarefa reservada para a segunda parte. Mas, nem o mais secador cruzeirense poderia imaginar que o passeio seria tão acintoso. O Raja fez o que quis diante do sistema defensivo do campeão da América.

O Galo acusou o golpe do 1 a 0, embora tenha se recuperado com o empate, na linda cobrança de Ronaldinho. Porém, despencou com o segundo gol. O terceiro, em cima da hora, veio como desdobramento do desespero que bateu em todo mundo. Não há o que contestar no resultado, sequer o esboço de discussão em torno do pênalti que originou o segundo gol.

O Atlético falhou em tudo – estratégia, postura, nervos, criatividade. Ronaldinho mostrou seu repertório no segundo tempo, mas no todo não foi bem. Assim como Jô. Não significa que sejam os responsáveis pela derrota – longe disso. Apenas exemplos de como havia jogadores com potencial e histórico para decidir e que não renderam o esperado.

Discordo do papo de soberba. Isso é papo furado, coisa de quem quer diminuir o outro lado. O Raja jogou pra caramba e o Galo negou fogo. É assim. Não precisa buscar teorias profundas para explicar futebol. Não será a primeira nem a última vez que isso acontecerá. Azar para o Atlético, que foi o atingido nesta ocasião. Fica para a próxima, se ganhar outra Libertadores.

Também acho engraçada a conversa de que o futebol brasileiro já era. Aqui temos um milhão de defeitos, e ainda assim vira e mexe beliscamos o Mundial. Ocorre desde os anos 1960. De vez em quando, temos hegemonia; de vez em quando, são os europeus. E, desde que começou o formato atual, levamos dois tombos contra africanos. A vida segue.