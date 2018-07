O juiz Raposo e as lambanças no Beira-Rio

Ninguém vai discutir aqui a honestidade do árbitro Rodrigo Batista Raposo, de 37 anos. Vamos falar da competência. Não como funcionário público, sua profissão, mas para comandar um jogo de futebol. E essa é questionável…

A expulsão de Lucas Lima, no jogo do Beira-Rio, foi um dos maiores absurdos já vistos em campos brasileiros. Com o erro, o juiz, sua senhoria ou sei lá o quê prejudicou o Santos, que perdeu por 2 a 1 para o Internacional.

E o que fez Raposo de tão censurável?

“O jogo estava controlado”, denunciou o ala santista Victor Ferraz, ao final da partida. “E o Inter não precisava disso”.

O juiz Raposo deu dois cartões amarelos ao meia porque julgou que estava atrasando o andamento da partida, em dois momentos distintos. O segundo cartão, aliás, já nos descontos do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio para o próprio Santos.

Lucas Lima deixou o campo e chorou de raiva.

Ainda nos primeiros 45 minutos, Raposo cometeu outra falha. Já havia mostrado cartão amarelo ao jogador Anselmo do Inter, por jogada violenta. O mesmo Anselmo, cometeu outra falta feia, um pisão em Vitor Bueno. Aí , o juiz ameaçou pegar o cartão, mas mudou de ideia.

O jogo terminou no primeiro tempo 1 a 1: gol de Ricardo Oliveira para o Santos e do venezuelano Seijas para o Inter.

Com um jogador a menos, os santistas voltaram cautelosos para a partida. E o Inter, espertamente, substituiu Anselmo, que não voltou para o segundo tempo…

O time gaúcho, que não vencia havia 14 rodadas, pressionou, exigiu defesas incríveis de Vanderlei e chegou ao gol da vitória após uma defesa do goleiro, em que a bola sobrou para ser tocada por Aylon.

As lambanças da arbitragem ainda ganhariam outro lance discutível: aos 27 minutos, Nico Lopes e o zagueiro Luís Felipe se agrediram e o juiz? Raposo simplesmente chamou os dois para conversar, sem mostrar cartão algum. Critério? Passou longe do Beira-Rio.

No fim o Santos perdeu a terceira consecutiva. O Inter deu fim à fase negativa.

E o juiz pode ter dado uma travada na carreira na arbitragem. Ou não?