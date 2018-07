O melhor do jogo do São Paulo veio após o apito final…

O São Paulo foi decepcionante no empate por 0 a 0 com a LDU de Loja, um time até uns dois meses atrás conhecido por aqui apenas por iniciados no futebol equatoriano. Pela história que tem, pelo elenco que possui, pelos títulos acumulados, por jogar em casa, o clube brasileiro não poderia ter saído de campo sem o gosto de festejar um golzinho que fosse. Por isso, mereceu vaias do público que esteve no Morumbi, na noite desta quarta-feira.

O mais empolgante não ocorreu enquanto a bola rolava – e não foram nem os dois pênaltis (sobre Ademilson e Paulo Miranda) que o juiz paraguaio preferiu não marcar, ainda na etapa inicial. Nem alguns chutes esporádicos dos tricolores ou uma tentativa, apenas, da LDU, e que por pouco não pega o goleiro Rogério Ceni desprevenido. Era a zebra doida pra passear…

O que agitou foi resposta de Ney Franco às perguntas a respeito do que achou do pedido de Rogério Ceni, na etapa final, para que entrasse um jogador mais alto, como Cícero. O treinador, em vez disso, optou por William José. Pois bem, o “professor” deixou claro que não gostou da ingerência do capitão e veterano atleta. Na base do cada um faz o seu.

Não vejo, neste momento (uma da manhã de quinta-feira), motivo para detectar crise no São Paulo. Pode ser que mais tarde, durante o dia e enquanto você ler este comentário, a fumaça tenha virado incêndio ou churrasco de confraternização. Nada como uma noite bem dormida para refrescar as ideias e ver como lidar com uma situação de trabalho.

Digo aqui, na bucha e no calor da hora, que não me parece fora de propósito um jogador com a rodagem do Rogério sugerir uma alteração. E não considero erro do técnico aceitá-la, muito menos recusar a ajuda. Numa relação de trabalho serena, o subalterno pode propor mudanças; cabe à chefia ponderar se vale a pena ou não. Sem alterações de humor, sem ressentimentos, sem presunção nem autoritarismo.

Tudo, claro, depende do ambiente de trabalho e do relacionamento entre as pessoas. É isso.

Noves fora esse papo, foi frustrante demais ver o São Paulo não sair do zero contra um rival que curtiu mais a viagem do que a possibilidade de seguir adiante na Copa Sul-Americana.