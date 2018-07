O Mundial e nós*

Jornalistas brasileiros que acompanham os preparativos para o Mundial de Clubes, que começou ontem com vitória do Sanfrecce Hiroshima, ficaram chocados com o desdém dos ingleses diante de acontecimento tão significativo. Os súditos da rainha terão o Chelsea como representante deles e do continente europeu, no Japão, mas em princípio parecem não dar bola para a competição que leva a chancela da Fifa. A preocupação no momento se concentra em várias frentes: recuperar terreno no campeonato doméstico, refazer-se da frustração pela eliminação na primeira fase da Copa dos Campeões e cornetear o indesejado técnico Rafa Benitez. O resto é periférico.

Um contraste colossal com a postura ardorosa que se nota do lado de cá do Atlântico. Os corintianos estão a roer as unhas e batalham contra insônia, na expectativa de que o time volte do Oriente com a taça. A animação é tanta que levou milhares de fãs ao aeroporto de Cumbica, no embarque da delegação, no início da semana, e provocou alguns estragos.

A Fiel mostrou para seus heróis o quanto deseja o troféu que elevará a patamar internacional um dos clubes mais populares do País. O segundo título mundial acabará com antiga gozação dos rivais, na avaliação dos quais o Corinthians jamais havia carimbado o passaporte. A primeira conquista, 12 anos atrás, foi na final com o Vasco, no Rio.

O que significa esse comportamento distinto entre britânicos e brasileiros diante do mesmo fato? Nada, a não ser um modo peculiar de encarar uma disputa esportiva. A indiferença aparente dos gringos não os faz melhores nem piores em comparação conosco. O contrário também é verdadeiro. Ambos os lados são concomitantemente cosmopolitas e provincianos – depende do olhar.

Podemos dizer que os corintianos apreenderam o valor, simbólico e financeiro, de uma proeza intercontinental desse quilate, enquanto os seguidores dos Blues não enxergam além da Ilha ou da Europa e se mantêm com visão estreita de clube de bairro. Assim como se pode interpretar a ansiedade alvinegra como sinal de necessidade de afirmação na alta sociedade da bola, reação de novo-rico; já os admiradores da equipe londrina reagem com a naturalidade dos que se sabem refinados e não buscam status.

Há quem pinte os ingleses como antipáticos, por admitirem desconhecimento do Corinthians. Ora, onde já se viu descaso semelhante?! Trata-se do campeão da América! É importante para nós, não para eles. Questão cultural. A história está repleta de exemplos de como os antigos conquistadores do mundo olham para o próprio umbigo. No caso do futebol, os torneios locais lhes bastam – a Europa vem como extensão de seu poderio. Ou imagina que têm fascínio por aquilo que ocorre nos outros países? Seguem as principais ligas, e olhe lá!

Você pensa que é muito diferente por aqui? Por acaso, seguimos os estaduais do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste? Nos damos conta do que rola em times fora dos centros maiores? Mal e mal, vemos a Série A1 paulista. Ou seja, nos concentramos naquilo que está próximo. (Se bem que aumenta o interesse por equipes de fora. Assunto para futura conversa…)

Resumo da ópera: que nos importa se a turma do Chelsea liga ou não para o Mundial de Clubes? Se conhece o Corinthians? Para a gente, interessa que a rapaziada de Tite traga o bi Mundial e que a taça fique exposta em lugar nobre. Agora, cuidado com essa conversa fiada dos europeus; danados, eles fingem não dar pelota, mas faturaram as últimas cinco edições…

*(Minha crônica no Estado de hoje, sexta-feira, dia 7/12/12.)