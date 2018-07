O Palmeiras encosta e o Galo se enrosca

O Palmeiras resolveu tomar jeito, mesmo com alguns sustos na torcida. Depois de umas derrapadas, obteve outra vitória – desta vez por 3 a 2, sobre o Atlético-MG – e se mantém no bloco principal. São 25 pontos em 13 partidas, contra 28 do Corinthians em 11. O time de Felipão tem mesma pontuação do São Paulo, que neste domingo pega o Vasco, e está a dois pontos do Flamengo, que bateu o Grêmio por 2 a 0.

A partida noturna no Canindé foi movimentada e seguiu o embalo de outras que marcaram a semana, com gols e placar indefinido até o derradeiro minuto. O Palmeiras ficou em vantagem aos 14, em cobrança de falta de Marcos Assunção, mas na sequência levou o empate com Magno Alves. O Atlético, em situação delicada e com duas vitórias nas últimas dez apresentações, equilibrou o jogo e deu calor nos palestrinos.

O Palmeiras só foi respirar de novo aos 16 da etapa final, com Luan aproveitando rebote depois de falta chutada por Marcos Assunção. A situação ficaria mais tranquila, aos 33, com o gol de Patrick. Só que um minuto depois Wesley diminuiu. O Galo forçou o ritmo, na tentativa de cavar um pontinho, pressionou, mas voltou para casa com outra derrota.

Marcos e Kleber desfalcaram o Palmeiras, Valdivia e Maikon Leite tiveram de novo desempenho apenas regular. Quem desequilibrou, no fim das contas, foram Marcos Assunção e Luan, dois que andam na mira da torcida. De qualquer forma, a turma de Felipão mantém distância curta para os três primeiros.

Já Dorival Júnior retorna para Belo Horizonte com as orelhas ardendo. Nessa toada, logo logo haverá novo técnico disponível no mercado.