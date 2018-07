O Palmeiras virou sucata

Impressionante a rapidez com que o Palmeiras se esfarelou nesta temporada. Começou o ano como o adversário temido e a ser batido, como o bicho-papão do mercado, o clube deitado na grana. Campeão brasileiro de 2016, com pretensões de ganhar tudo e mais um pouco.

Não terminou o oitavo mês e é um amontoado de escombros. Vários jogadores contratados a peso de ouro não vingaram, um técnico foi mandado embora e outro voltou nos braços do povo para… entortar ainda mais o que já não estava bom.

Inacreditável como o Palmeiras e Cuca regrediram! Não dá para supor que essa mesma equipe vibrante e segura do ano passado e que o mesmo treinador inquieto e firme de então, perderam o rumo, não sabe para onde ir. E, com isso, afundam. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e agora, mais do que nunca, Brasileiro bateram asas.

O que se viu no início da noite deste domingo no Allianz Parque foi um festival de horrores. A pior apresentação alviverde (paulista) de 2017. O Palmeiras foi péssimo, apático, desconjuntado, anêmico, sonolento do início ao fim do duelo com a Chapecoense.

Perdeu por 2 a 0 porque o time catarinense estava cansado da viagem à Europa e ao Japão. Caso contrário, poderia ter levado uma surra mais constrangedora. Como se não fosse vergonhoso passar um jogo inteiro na base de chuveirinhos, laterais cobrados para a área e chutes a gol de nível dente de leite. A Chape é que viajou 30 e tantas horas, chegou anteontem e… o Palmeiras é que teve jet lag. O fuso horário palestrino estava invertido.

Cuca mexeu no time, depois de uma semana de treinos (!), veio com a enésima formação desde que retornou ao clube e.. nada. Não se viu absolutamente nada de diferente. Quer dizer, o tempo livre para aprimorar, ensaiar, corrigir parece que estragou mais a equipe.

Difícil achar alguém que tenha se salvado. Prass? Talvez. A zaga? Ninguém sobressaiu. Luan se mostra aquém daquele do Vasco, Michel Bastos não disse ao que veio. No meio, o valente Thiago Santos desta vez ficou perdido; entrou Tchê Tchê e ficou na mesma. Roger Guedes e Willian nem se notavam em campo. Deyverson é apenas um…Deyverson.

Guerra, coitado, sumiu no meio de tanto desempenho fraco. Keno e Borja apareceram no segundo tempo e mal pegaram na bola. Não houve transição entre defesa, meio e ataque. Não houve trocas de passes, zero de tabelas, raras as triangulações, ridículos os arremates.

E a Chape? Só no toque, na espera, na calma para dar o bote. E lhe bastaram dois para resolver a questão, sair da zona de rebaixamento e voltar para casa e descansar. Na quarta-feira, tem o Corinthians pela frente.

E o Palmeiras? O Palmeiras de quem se esperava tanto virou sucata.