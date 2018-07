O que resta ao Palmeiras

O Palmeiras começou o ano como o time em torno do qual havia maior expectativa. Campeão brasileiro do ano anterior, manteve a base e ainda contratou nomes de peso. Só trocou o treinador porque Cuca pediu para sair. Eduardo Baptista veio no lugar dele.

Mas quase nada se concretizou até agora.

Houve mudanças e experiências no Paulista, até a eliminação na semifinal diante da Ponte Preta. Na Libertadores, muito sofrimento para passar a fase de grupos. Largou mal no Brasileiro, demitiu Eduardo, chamou Cuca de volta.

Veio ligeira reação na Série A, insuficiente para tirar a distância em relação ao Corinthians, hoje na enormidade de 14 pontos a mais. Daí, na Copa do Brasil nova decepção, com a eliminação nesta quarta-feira, após empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão. (No jogo de ida, no Allianz, aquela reviravolta, e o 3 a 3 final depois de estar com 3 a 0 contra.)

Resta ao Palmeiras brigar na Libertadores – com a obrigação de tirar o 1 a 0 que levou do Barcelona, na ida. É possível passar? Sim, mas se houver uma guinada para cima de forma espetacular e convincente, o que não aconteceu até o momento.

Meu amigo palestrino, a verdade é a seguinte: o Palmeiras tem elenco, mas não tem time. Faltam poucos dias para o oitavo mês do ano e não surgiu até agora a formação ideal, não há o grupo de titulares definido, não há padrão de jogo, não há quem desequilibre. Há deficiências na defesa, no meio, no ataque.

Vive a equipe de lances esporádicos, de eventual brilho individual. Isso é pouco, insuficiente, frustrante. E ficou evidente novamente no desafio que tinha no Mineirão. O Palmeiras ficou na pressão meia-boca, criou alguns lances, arriscou um ou outro chute a gol, encontrou a vantagem numa bola desviada num zagueiro rival, não soube segurar o placar.

O Palmeiras planejou mal 2017. Perdeu tempo com a aposta num técnico novato. Diversos atletas estiveram – e estão – aquém do desejável. E Cuca? Cuca até hoje não mostrou convicção em muitos jogadores – e as incontáveis mudanças são prova disso.

Uma pena, mas é a realidade.