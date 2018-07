O São Paulo goleava, até dormir no ponto e levar susto do Coritiba

Vejam vocês como é a vida de jogador de futebol. No sábado, a torcida do São Paulo pegou no pé de Juan, por achar que ele foi o caminho para os gols do Atlético-GO, no empate por 2 a 2 no Morumbi. Pois não é que, nesta quarta-feira, o lateral foi um dos responsáveis pela vitória por 4 a 3 sobre o Coritiba, fora de casa? Não só participou ativamente da partida, como fez um gol (o segundo), numa descida veloz e esperta para o ataque. Ainda assim, foi substituído no intervalo porque tinha amarelo e Adilson Batista ficou com medo de perdê-lo.

Não foi uma partida tecnicamente empolgante, como os 5 a 4 do Flamengo sobre o Santos. Mas, assim como o clássico na Vila, teve emoção. E que me desculpem os amantes de estratégias e táticas, em jogos com tantos gols pra mim o que conta é o batimento cardíaco. Gosto de jogo de bola que me deixe alerta até o final, que dê dor de estômago, que me faça roer as unhas. Tem tanto joguinho mequetrefe e sonolento por aí, que é para aplaudir quando topamos com duelos movimentados.

E modorrento é que não foi o espetáculo que deram Coritiba e São Paulo. O Coxa apresentou cartão de visita com uma bola na trave logo no primeiro minuto (com Rafinha). Depois, levou 3 a 0 (Carlinhos Paraíba, Juan e Dagoberto) e ainda perdeu Davi, expulso (pra mim, com excesso de rigor do juiz). Para completar o quadro trágico, levou o quarto gol aos 9 da etapa final (Lucas).

Tudo liquidado, goleada selada, certo? Errado. O São Paulo afrouxou a marcação, deu como garantidos os três pontos, tocou a bola pra cá e pra lá e nem se abalou com o gol de Rafinha aos 22 minutos. Tá bom, não ia ser de zero. Mas o Coritiba mostrou garra, danou a correr e encostou de vez, com Bill aos 29 e aos 41. Os minutos finais foram de pânico tricolor e blitz do Coxa, com direito a expulsão de Denilson aos 45 (também achei exagero do árbitro).

Fiquei a imaginar a cara do Adilson Batista, se o empate viesse. Ia se sentir o mais azarado dos técnicos. Susto passado, o São Paulo venceu pela oitava vez em 12 rodadas, tem 25 pontos e fica à espera de novos tropeços do Corinthians (28) para tornar escancarada a briga pelo título.