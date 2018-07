O vaivém do Palmeiras. E Santos de olho na rabeira

O clássico paulista que acabou há pouco no Pacaembu mostrou os caminhos que podem seguir os protagonistas. O Palmeiras fez os 3 a 0 definitivos no primeiro tempo, tirou o pé no segundo. Mas venceu e retornou ao bloco principal do Campeonato Brasileiro. O Santos sofreu a terceiro derrota em sete jogos, tem 8 pontos e ronda a zona de rebaixamento. Sinal amarelo!

Os dois times entraram com baixas ­– as do Santos mais significativas. Elano, Neymar e Ganso pesam muito na qualidade do jogo do campeão da Libertadores da América. Isso ficou claro mais uma vez. Também estavam foram Adriano (machucado) e Jonathan, que pode ir para a Inter de Milão (Teria essa bola toda?). Falha da diretoria alvinegra, que conseguiu adiar duelos com Fluminense e Grêmio, mas teve de engolir a confirmação do confronto doméstico.

O Palmeiras não contou com Thiago Heleno, suspenso, e com Kléber, cuja história está mais enrolada que as antigas novelas da Janete Clair. Não vale dizer que Valdivia e Lincoln são desfalques. O Mago jogou poucas vezes – e pouco – desde que voltou da Arábia. Lincoln não foi no Palestra nem sombra do jogador eficiente que fez carreira na Alemanha.

O primeiro tempo do Palmeiras foi impecável. Com marcação firme no meio-campo, com velocidade na saída para o ataque, entortou o Santos com muita facilidade. Teve um rival dócil e abatido. Os gols saíram com fluidez ­– Maikon Leite aos 20, Maurício Ramos aos 29 (após cobrança de escanteio) e Patrick aos 44. Além disso, criou outras tantas chances de aumentar.

A farra verde não prosseguiu na etapa final, porque a turma de Felipão desacelerou. Tivesse mantido o ritmo, o Palmeiras lavaria a alma diante de um rival que ainda vive da ressaca do título continental e lamenta as baixas. Muricy colocou Roger Gaúcho e Felipe Anderson, nos lugares de Possebon e Rychely, para dar mais estabilidade, e um pouco depois entrou Thiago Alves em substituição a Diogo (que, aliás, até agora não disse ao que veio.)

O Palmeiras teve mais dificuldade para chegar na área de Felipe e não se preocupou muito com isso. O Santos não incomodou Marcos, mas se deu por satisfeito por não tomar surra maior. O Palmeiras tem 18 pontos, com direito a sonhar com a briga pelo título. Só não pode dormir no ponto, como no empate de meio de semana com o América-MG. Jogos como aquele derrubam favoritos. O Santos está com a cabeça no Mundial de Clubes, mas precisa ficar atento para não quebrar a cara na competição doméstica.