Onde vai parar o mito Messi?

A gente costuma dizer, por bom senso e precaução, que o futebol é imprevisível, que o imponderável também entra em campo, que há espaço para surpresas. Enfim, essas coisas que você já sabe. Mas hoje em dia, quando se trata de prêmio da Fifa para o melhor do mundo, a barbada é absurdamente escancarada e fácil de acertar: o nome é Lionel Messi. Não tem como dar zebra, não há maracutaia que derrube o argentino.

O que se viu na festa mostrada no meio da tarde de hoje foi mais uma etapa da consagração daquele que caminha para entrar na galeria não dos grandes jogadores do futebol de todos os tempos – nessa já está –, mas dos maiores dos maiores. Para ficar na estirpe de Pelé, Maradona, Cruyff, Garrincha, Zidane e mais uma meia dúzia.

Exagero? Não acho. Messi é bom demais, está muito acima da média, alia garra, técnica, velocidade, ousadia e simplicidade como só os gênios da bola, independentemente da época em que surgiram. E, como se tudo isso não fosse suficiente, ainda joga no melhor time do mundo. Messi é extraordinário e tem a vida facilitada pela constelação que gira em torno dele no Barcelona.

Pelo jeito, o domínio do baixinho vai durar por muito tempo. Se pensarmos que só tem 24 anos e uma saúde de touro, não fica difícil projetar mais umas quatro ou cinco bolas, chuteiras de ouro e sei lá o que mais. Pense bem: não é um privilégio vivermos esta época? Imagine as gerações futuras, que ouvirão falar de Messi como uma lenda. Nós presenciamos a construção do mito. E eu, como sou mais velhinho, ainda acrescento que vi (como muitos de vocês) também os monstros que citei acima….

Neymar. O que me chamou a atenção, na festa da Fifa (por sinal bem comportada e monótona), foi o prêmio para Neymar, que levou o troféu de gol mais bonito de 2011. O astro santista teve seu primeiro reconhecimento internacional. E jogando no Brasil. Não precisou ir para a Europa para mostrar-se ao mundo. Não é sinal de que algo começa a mudar? Pra mim é.