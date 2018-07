Palmeiras, ou o peso de uma grande camisa

O fim da noite da quarta-feira, 2 e começo da madrugada, 3 de dezembro de 2015, viram o resgate de uma grande, vitoriosa e pesada camisa: a do Palmeiras. O alviverde imponente ressurgiu no gramado do novo estádio onde a luta o aguardava e, bravamente, superou o Santos duas vezes – no tempo normal e nos pênaltis.

Nos 90 e tantos minutos, fez 2 a 1, e assim anulou a derrota por 1 a 0 na semana passada na Vila. Nos pênaltis, 4 a 3 e, pela terceira vez, deu a volta olímpica com o troféu da Copa do Brasil. Dudu foi o herói ao marcar os dois gols. Prass foi o herói ao pegar um pênalti e ao marcar o último.

O palmeirense saiu do Allianz de alma lavada e encharcada de alegria, de orgulho, de sensação de volta por cima. O torcedor palestrino fez valer o “canta e vibra” do hino, porque se comportou com altivez, com paixão, como quem acreditava. Agiu de acordo com a história de grandeza alviverde.

E foi correspondido pelos jogadores em campo. O Palmeiras fez uma de suas melhores apresentações no ano, mandou para escanteio a vantagem santista, deu um bico na desconfiança e no favoritismo do rival. O Palmeiras jogou como Palmeiras, como manda a tradição.

Não foi fácil, ao contrário veio depois da angústia dos pênaltis. Mas até por isso tornou maior a explosão de euforia dos milhões de palmeirenses espalhados pelo Brasil. A turma de Marcelo Oliveira precisava da apresentação perfeita – e assim o fez. Do começo ao fim foi melhor do que o Santos, comandou o meio-campo, criou mais chances, abriu 2 a 0 com Dudu. Só vacilou um pouco no gol de Ricardo Oliveira.

No momento mais delicado, o Palmeiras manteve o sangue-frio, foi mais certeiro, errou uma vez apenas. E contou com a estrela de Prass, na abertura e no encerramento.

Palmeiras campeão da Copa do Brasil! “Palmeiras campeão” como o torcedor gosta, como se uma palavra fosse extensão e gêmea da outra. Palmeiras campeão, uma frase musical, uma verdade, uma marca registrada.

Parabéns aos palestrinos. Curtam que é sua vez.