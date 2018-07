Operação faz Rogério Ceni se aposentar? Duvido

Rogério Ceni relutou, contestou os laudos médicos iniciais, resistiu o quanto pôde, mas terá de entrar na faca. A dor no ombro não cedeu com os métodos tradicionais, nem com reza e promessa, e a solução é bisturi ou congêneres. Justamente o que ele tentou evitar. E, cá entre nós, quem gosta de operação, fora o cirurgião, o anestesista e os assistentes?

Os médicos do São Paulo preferem não fazer prognósticos precisos a respeito do tempo de recuperação e, sobretudo, de data para retorno às atividades normais. Num primeiro momento, se falou em até seis meses para ficar novoem folha. Podeser menos, se tudo correr dentro do previsto; pode ser mais, se houver alguma complicação. (Tomara que não, bate na madeira três vezes: toc, toc, toc.)

Rogério Ceni tem 39 anos de idade, mais de 20 a segurar torpedos sob o gol tricolor. Sem contar os mais de 100 mísseis que ele acertou nos alvos adversários. Claro que o fim de carreira, naturalmente, se aproxima. É questão cronológica, inevitável. O tempo nos alcança a todos, dos cabeças de bagre aos ídolos como ele. Uma hora terá de pendurar as luvas, as chuteiras e seguir a vida em outra área.

Há quem se apresse em prever a saída de cena neste ano mesmo, por causa do infortúnio, provocado por contusão durante a pré-temporada. Não sei com base em que se faz vaticínio tão drástico. Por isso, também tendo como ponto de apoio apenas o feeling e o retrospecto da carreira de Rogério Ceni, fico do lado dos que o esperam revê-lo em campo bem antes do que se imagina.

Rogério é tinhoso, obstinado, um cdf, como se falava no meu tempo de colégio. (A turma ainda fala isso hoje em dia? Sabe o que significa a sigla?) A trajetória saudável, os cuidados com o físico e a rotina discreta provavelmente jogarão em seu favor. Por mais que os que não gostem dele – sejam lá quais forem os motivos – cruzem os dedos para que se estrepe. Bobagem, maldade, alma pequena, que infelizmente há em toda parte.

Parto do princípio de que não se deve desejar o mal de ninguém. E, como admirador do futebol, torço para que volte, jogue ainda mais algumas temporadas e saia por cima. Como merece, como merecem todos os que honram a profissão que abraçam.