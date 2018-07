Palmeiras a meio passo de afundar. Alguma surpresa?

O torcedor do Palmeiras pode preparar-se para viver fortes emoções, em 2013, em nova versão de “bye-bye, Brasil”, como aquela de dez anos atrás, quando percorreu o país em sua peregrinação para voltar à elite. A derrota por 1 a 0 para o Coritiba, na noite desta quinta-feira, em Araraquara, representou um passo firme e decidido rumo à Série B.

Com 26 pontos e na antepenúltima colocação, o atual campeão da Copa do Brasil é forte candidato ao rebaixamento, assim como Atlético-GO (20), Figueirense (25) e Sport (27). Agora, só milagre para salvar qualquer um desse quarteto. E milagres não ocorrem a todo momento.

Para quem precisava vencer, o Palmeiras foi tímido, desengonçado, tenso, com criatividade à beira de zero. Só para variar, dependeu dos lançamentos e das bolas paradas de Marcos Assunção, que desta vez esteve aquém do habitual. O maestro do time correu risco de ficar fora do jogo, por falta de condição física, e na prática pouco adiantou o sacrifício. Apareceu pouco.

Num primeiro tempo péssimo, o Palmeiras finalizou duas vezes e o Coritiba, três. Mas sem levar perigo para Bruno ou para Vanderlei. O empate era ruim para os dois, porém péssimo para os paulistas. Houve ligeira melhora na etapa final, quando o Palmeiras esboçou acelerar o ritmo. Ficou na intenção e escancarou sua limitação e a falta de confiança dos jogadores.

Melhor para o Coritiba, que se acalmou e aos poucos descobriu brechas para os contragolpes. Num deles, mandou bola na trave, em outro foi prejudicado pela arbitragem, que errou ao anular gol legítimo marcado por Deivid, de cabeça. E conseguiu a vantagem em cima da hora, com pênalti que o próprio Deivid cobrou. Com 35 pontos, o Coxa está muito mais aliviado.

Como ironia adicional, ainda nesta quinta o presidente Arnaldo Tirone falou que “não aceitava” o rebaixamento. Como se, dessa forma, fosse possível frear a queda. Palavras ocas, como muitas das ações do grupo que comanda o clube, e que apenas aumentam a angústia do torcedor. O Palmeiras imponente vira Palmeiras impotente.

O elenco é fraco e tem raras opções de qualidade, seja qual for o treinador. Se a cartolagem quiser, pode pegar mais da metade da turma que hoje veste a camisa verde e dispensar que nem se perceberá. E, nessa lista, pode colocar gente que passa mais tempo na enfermaria do que em campo. E, de lambuja, poderia pegar o boné também um monte de cartola que só enrosca o clube. Seria um gesto de grandeza e de respeito ao Palmeiras.

Uma pena, uma vergonha que o torcedor não merece. Mas que não surpreende.