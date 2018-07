Palmeiras discute arbitragem e releva os próprios erros

O torcedor do Palmeiras está chateado pelo fato de ter sido anulado o gol do Barcos que deixaria o jogo com o Inter em 2 a 2. A ira se concentra na indecisão da arbitragem, que num primeiro momento considerou o lance normal e depois, pressionada por reclamações dos gaúchos, voltou atrás. E teria contado com interferência do quarto árbitro e do delegado do jogo, aquele representante da CBF que fica sentado no banquinho ao lado do campo.

Os palestrinos reclamam de ingerência externa – provavelmente imagens da televisão. E isso não pode. Pelo menos por enquanto. O juiz tem direito de errar e acertar com seus próprios olhos, ou com a colaboração dos auxiliares. Daí a necessidade de se estudar com seriedade o recurso à eletrônica para ajudar em momentos polêmicos como este no Beira Rio.

Mas, nessa discussão, o palmeirense parece ter colocado à parte dois aspectos relevantes. O primeiro, e nem deveria ser cogitado contestá-lo, está na defesa de uma artimanha ilegal. Gol de mão é desonesto, gol de mão não é lícito, gol de mão não deve ser encarado como malandragem. Não importa se vale título ou luta contra o rebaixamento. Desonestidade é desonestidade, seja qual for a circunstância. E, no entanto, muitos alegam, com postura que lembra aquela de crianças contrariadas, “ah, mas para os outros vale”.

O segundo aspecto está no próprio time. O Palmeiras é fraco, e o torcedor sabe disso. Apenas tenta fingir que não é verdade, fecha os olhos para escamotear uma realidade dura. Os rapazes se esforçam, se doam, correm, suam a camisa. Mas não basta, se a isso não se somar qualidade. Ela é artigo que anda em baixa no Parque Antártica – e não é de agora.

O Palmeiras se aproxima da Série B por suas fraquezas, e não por erros dos outros. E, mesmo que tenha ajudas extras, como a goleada do São Paulo sobre o Sport ou o empate do Grêmio com o Bahia, não sabe como aproveitar, pois deixa de fazer a parte que lhe cabe. Como aconteceu hoje diante do Inter, em que poderia ter até vencido, mas com méritos próprios, com gols regulares. O resto é lamento de quem vê a situação piorar.