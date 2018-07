Palmeiras e Fla veem a liderança de longe

Empate em campeonato por pontos corridos é uma casca de banana. Que o digam Palmeiras e Flamengo. Ambos não passaram do 0 a 0, nesta quarta-feira, no Pacaembu, e viram distanciar-se a liderança, que se mantém sob a guarda segura do Corinthians. Como consolo, restam no bloco dos quatro primeiros. O Fla é terceiro, com 20, o Palestra vem em seguida com 19. O São Paulo (21) fecha o quarteto.

A atração da noite foi Kleber. Depois de quase três semanas de especulações e desencontros, o atacante enfim retornou ao Palmeiras e diante do clube que pretendia contratá-lo. Foi bem recebido pela torcida, entrou com a faixa de capitão e rodeado de crianças. Uma forma de mostrar que os desencontros com a diretoria estavam superados.

Com a bola a correr, Kleber foi o lutador de sempre, mostrou entrosamento com Maikon Leite, criou poucas situações de gol e no final ainda irritou os ex-futuros colegas numa jogada de falta de fairplay. Quer dizer, nada fora do script normal. Ou melhor, justiça seja feita: houve um lance, no primeiro primeiro tempo, em que sofreu falta, no mínimo a um passo da área.

O jogo teve marcação acentuada e, ainda assim, o ritmo não foi ruim. Não foi um clássico sonolento, apesar de tecnicamente abaixo do que se esperava por times que têm pretensão de chegar ao título.

Como consequência disso, Marcos e Felipe apareceram poucas vezes. Diria que cada um fez uma boa defesa. No mais, os atacantes tiveram escassa liberdade. A comemorar o resultado só mesmo o Corinthians – ou, vá lá, também o São Paulo.