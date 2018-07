Palmeiras faz história contra o Mirassol

O Palmeiras gosta de fazer história. Na noite deste sábado, entrou para a galeria de proezas do Mirassol. O time do interior jamais havia vencido um grande na elite paulista e festejou o momento especial na noite deste sábado, com o 1 a 0 conseguido no Pacaembu.

Não vale dizer que a equipe de Felipão esteve desfalcada, pois não foram tantas baixas assim. A rigor, Cicinho e Marcos Assunção. Valdivia nem tanto, porque ele mais se machuca do que joga. No mais, era a formação que até a semana passada, antes de cair diante do Corinthians, sustentava sequência de 22 partidas sem perder.

Mas o Palmeiras que foi a campo esteve muito aquém do que tem apresentado. Jogou mal, criou pouco e viu o Mirassol ter mais oportunidades de gol. Até que sofreu o castigo aos 25 minutos do segundo tempo, com o gol de Preto, no desdobramento de lance de bola parada em que até Barcos estava na jogada para defender.

O resultado não altera grande coisa na vida palestrina – a classificação para a fase seguinte está matematicamente garantida. O que haveria era o retorno à liderança, mesmo que temporário. Isso não aconteceu e serve para colocar uma pulga atrás da orelha do treinador.

A compensação é que o tropeço veio num momento em que isso ainda é possível. Mas não deixa de ser desagradável cair diante de time pequeno.