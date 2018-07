Palmeiras festeja empate. Grêmio nem tanto

As perspectivas mudam com o tempo. Mas, por ora, o empate por 0 a 0 entre Grêmio e Palmeiras foi melhor para a turma visitante. Com o pontinho conquistado em Porto Alegre, os paulistas mantêm a ponta, com 47 pontos contra 46 do Fla. Já o tricolor gaúcho não encurtou distância para a turma de cima, foi para 37 e vê emperrada a pretensão de título.

Ok, faltam 14 rodadas, ou 42 pontos em disputa, e muita água vai rolar por baixo e por cima de pontes. Pode-se dizer que a tendência é o círculo fechar-se em torno de Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Corinthians e, com boa vontade, Santos. Mas do jeito doido que anda esse campeonato, sei lá se alguém de fora desse grupo se mete a desembestar na reta final.

Fato que o jogo no estádio do Grêmio não foi dos melhores, ao menos em termos de emoção. Pegado foi, faltas ocorreram, até chances apareceram para os dois lados. Mas ficou a sensação de que faltou algo – diria qualidade de parte a parte.

O Grêmio tomou a iniciativa, como lhe cabia e de acordo com a necessidade. Era duelo para ganhar e encostar no bloco principal. Era para repetir o que fizera, um pouco antes, o Santos diante do Corinthians. Por isso, Roger mandou a turma apertar na marcação, encurtar espaços para o Palmeiras.

Até que o Grêmio se esforçou, criou algumas chances e parou em outra atuação muito boa de Jailson. O substituto de Prass tem dado conta do recado. O Palmeiras acordou, tentou acelerar e fez com que a partida fosse equilibrada para o intervalo.

A toada repetiu-se no segundo tempo, com o Grêmio disposto a botar um fim na série de resultados ruins. Só deu brecha em dois lances, perto do final. No primeiro, Dudu mandou a bola no travessão, em chute de voleio, na marca do pênalti. No segundo, Grohe saiu bem e fechou o ângulo para Rafael Marques.

O mérito palmeirense foi o de defender-se com eficiência. Ao Grêmio, faltou melhor pontaria. O problema verde está em Gabriel Jesus. O rapaz saiu de campo com problema muscular e vira enorme ponto de interrogação para o clássico com o Flamengo.

Uma constatação: essa Série A está complicada para fazer com que algum time dispare na liderança. Tudo na base, quase, do ponto a ponto. Bom.