Palmeiras, o especialista em segundo tempo

O Palmeiras se especializa em reviravoltas no segundo tempo dos jogos que disputa na Série B do Campeonato Brasileiro. Têm sido frequentes os episódios em que o líder da competição cochila na primeira parte, chega até a ficar em desvantagem e passa sufoco. Após o intervalo, sacode a sonolência, volta com novo ânimo e chega às vitórias.

O roteiro foi seguido mais uma vez, nos 2 a 1 de virada sobre o Paraná, em confronto que valia pontos importantes para a parte de cima da classificação, já que ambos estão no bloco principal. Na etapa inicial, o Palmeiras emperrou, se atrapalhou, criou poucos lances razoáveis e ainda levou gol contra (de Charles) para preocupação dos quase 30 mil torcedores que pagaram ingresso.

O panorama mudou no segundo tempo, e praticamente com os mesmos jogadores. A única alteração foi a entrada de Mendieta no lugar de Charles. O técnico Gilson Kleina repetiu a dose de partidas anteriores, corrigiu alguns erros, e o Palmeias se soltou. Principalmente quando passou a jogar pelas laterais. As oportunidades apareceram, e com elas os gols, em rebatidas: Juninho e Wesley. Missão cumprida.

O Palmeiras sobra na divisão de Acesso, e isso é consequência da força que tem. As 11 vitórias, os 34 pontos em 14 rodadas são expressivos, porém obrigação de quem pretende fazer bom papel em 2014, no ano do centenário.

E Kleina, como já escrevi aqui em outras ocasiões, lentamente molda a equipe, com alterações em doses homeopáticas. Mas que podem levar a um conjunto confiável. O torcedor aguarda e também faz a parte dele, ao comparecer aos estádios.