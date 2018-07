Palmeiras se livra de concorrente de peso

O ideal, em campeonato por pontos corridos, é não perder pontos para a turma de baixo. Lição básica, pois são irrecuperáveis. Outro aspecto importante: sempre que possível, passar por concorrentes diretos. E, para se firmar de vez, comportar-se como visitante incômodo.

Pois o Palmeiras tem seguido esses princípios. Não é por acaso que, passadas 26 rodadas, está na liderança de um dos mais equilibrados Brasileiros dos últimos anos. Vejam bem, não escrevo que seja a melhor Série A; mas não há como negar dificuldades. Tanto que, até agora, nenhum time conseguiu deslanchar. A briga é boa também no G-4, em posições intermediárias e no Z-4.

Retomando: a turma de Cuca desperdiçou poucos pontos diante de equipes que lutam para não cair. Além disso, se sai bem diante de rivais diretos (ganhou uma e empatou outra com o Fla, ganhou as duas do Corinthians). E tem 6 vitórias e 4 empates como visitante.

A mais recente veio neste sábado, nos 2 a 0 sobre o Corinthians, em Itaquera. Não nem foi das melhores apresentações verdes. Porém, segura o suficiente para garantir resultado sem passar sufoco. Do primeiro ao último minuto, o clássico esteve sob controle. Moisés fez 1 a 0 com menos de cinco minutos, o suficiente para revelar que o adversário estava prostrado.

O Corinthians não teve poder de reação. Travou, desestabilizou-se, sentiu o peso da pressão da torcida. Não incomodou Jailson. Não teve jogadas pelos lados, pelo meio. Não finalizou. E ainda viu o Palmeiras desperdiçar ao menos três oportunidades claras no segundo tempo, antes do gol de Mina.

O Corinthians foi time sem rumo e agora fora da briga pelo título. Não dava mais mesmo para Cristóvão Borges. Lamento pela figura educada, séria, profissional. Mas encontrou resistência desde a chegada e não tem costas largas o suficiente para aguentar o tranco.

O Palmeiras pode não ser um esquadrão, não tem uma estratégia impecável. Mas é eficiente, tem regularidade. Não está muito acima de Flamengo nem Atlético-MG nem Santos. Nem abaixo. Mantém a média e a toada. Fez a parte dele neste fim de semana e agora acompanha o que farão os concorrentes.

A corrida está indefinida, muita coisa vai rolar nas rodadas que faltam até o encerramento. E o Palmeiras está nessa. Ou é apenas por acaso que há muitas rodadas se mantém entre os melhores, quando não na ponta?