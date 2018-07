Palmeiras tem mais seis chances para salvar-se

O Palmeiras continua na parte de baixo da tabela. Não sai da zona de rebaixamento tão já. Mas voltou a ter esperança de salvação, com a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na noite deste sábado, em Araraquara. Os gols que mantiveram vivo o sonho de reagir na arrancada final do Brasileiro foram marcados por Barcos, ambos no segundo tempo.

O argentino e Marcos Assunção voltaram a desequilibrar e se firmam cada vez mais como as referências de um grupo com poucas estrelas. O volante e capitão jogou na base do esforço e aquém das condições físicas ideais. Mesmo assim, foi decisivo, pois de uma cobrança de falta, sua marca registrada, nasceu o primeiro dos gols de Barcos, na metade do segundo tempo. Além disso, foi importante para cadenciar o ritmo da equipe.

Barcos vive período extraordinário da carreira, e não foi por acaso que passou a ter chances na seleção do país dele. Tem sido o jogador mais importante no ataque verde. E não só pelos gols, também pela movimentação, os passes, a maneira como atrai marcadores. Quando está em campo, comprovadamente melhora a produção do time. Dizem que andou pedindo aumento – se o fez, tem todo direito e com toda razão. Esse merece, porque tem alta produtividade.

O Palmeiras não foi exuberante, e nem seria diferente. Na fase em que se encontra o importante é vencer, sair do sufoco, chegar às rodadas finais em condições de safar-se do rebaixamento. Gilson Kleina optou por formação aparentemente ofensiva, com Barcos, Betinho e Luan mais adiantados, enquanto Márcio Araújo, Patrik Vieira e Marcos Assunção cuidavam de fechar espaços. A defesa em uma linha de quatro.

Estratégia simples, sem nenhuma invenção, e que deu certo. Funcionou também porque o Cruzeiro outra vez se mostrou tímido, raras vezes tomou iniciativa, criou pouco, não incomodou Bruno, que fez só uma defesa mais destacada. Por isso, circula pelo meio da tabela e não tem pretensões maiores, nem mesmo para brigar por vaga na Libertadores.

Melhor para o Palmeiras, que foi a 32 pontos e ficou a quatro de distância do Bahia. Recebeu ajuda adicional do Corinthians, com o empate de 1 a 1 com os baianos. Já é alguma coisa. Agora, precisa fazer a parte dele contra Internacional, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Atlético-GO e Santos. Difícil? Sim, mas não impossível.