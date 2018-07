Palmeiras teve alma, e também sorte, contra o Bahia

Não se pode negar um mérito aos jogadores do Palmeiras, na noite desta quarta-feira, contra o Bahia: tiveram dedicação, entrega, desprendimento. Enfim, o time mostrou alma, mesmo que o futebol seja limitado, próprio de time que luta para fugir do rebaixamento. Mas a vitória por 1 a 0 veio também porque dessa vez não teve gol do adversário em cima da hora, nem pênalti, nem expulsão, nem virada. Enfim, fazia tempo que não soprava vento calmo.

O Palmeiras entrou para não perder, o que já era muito. Gilson Kleina apostou em formação mais compacta no sistema defensivo, com marcadores no meio-campo e bola pra frente para o Barcos. O argentino se desdobrou para jogar, depois de ter ficado à disposição da seleção do país dele, e foi decisivo ao fazer o lançamento para o gol de Betinho, no primeiro tempo.

Só por aquele lance, o Pirata já teria justificado o esforço. Mas ele foi além, ao resistir quase até o final e ao prender zagueiros do Bahia com presença constante na área e redondezas. Teve até oportunidade para aumentar a diferença, num lance em que Tiago Real o deixou de frente para o gol, porém bateu mal, fraco, e Marcelo Lomba defendeu.

Importante também a presença de Marcos Assunção. O capitão continua aquém de sua capacidade, mas deu sangue, cumpriu o papel de líder da equipe. Com ele e Barcos, o Palmeiras ganhou qualidade. João Denoni também teve desempenho muito bom. Tem qualidade, o azar foi entrar no time num momento de baixa na temporada.

O Bahia de resultados surpreendentes desde o final do primeiro turno voltou a emperrar, não foi eficiente, deu pouco trabalho a Bruno, causou decepção ao torcedor. Com 35 pontos, volta a preocupar-se com o rebaixamento, e o jogo com o Palmeiras era daqueles que não se podem perder. A diferença poderia ter subido para 12 pontos; no entanto, caiu para 6.

E o Palmeiras, com 29, respira, fraquinho ainda, mas respira…