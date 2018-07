Palmeiras x Carlos Alberto, o primeiro mico de 2012

O primeiro mico de 2012 vai para o… Palmeiras! A folhinha indica mudança de ano, mas não de métodos lá pelas bandas da Turiaçu. Ainda sob os efeitos do reveillon, os dirigentes bateram cabeça e fizeram lambança com a história da contratação de Carlos Alberto. Em seguida, perceberam que o “reforço” tinha mais jeito de enrosco e trataram de arrumar um jeito de desfazer o negócio. A novela terminou hoje com a desistência oficial “por falta de acerto”.

O clube e sua torcida poderiam ter sido poupados da trapalhada. Uma pitadinha de bom senso, que veio um pouco tarde mas em tempo, teria bastado para evitar constrangimento. Sem estimular preconceito nem prevenção, estava na cara que Carlos Alberto não é o nome de que o time precisa, neste momento, para reerguer-se. O rapaz já passou por uma dezena de clubes e, a despeito de talento, não consegue emplacar. Começa sempre como esperança e termina invariavelmente com imagem desgastada.

A cartolagem alviverde esqueceu rapidinho as dores de cabeça que teve com Kleber, quando o Brasileiro de 2011 pegava fogo. Até o Gladiador ser afastado do elenco, por seu temperamento, houve desgaste amplo (incluído o técnico Felipão), que se refletiu no desempenho em campo.

Agora, esteve a um passo de repetir erro e apostar num profissional controvertido e de eficiência instável. Bastava tomar informações com Fluminense, Werder, Corinthians, São Paulo, Grêmio e Bahia, algumas das equipes pelas quais passou, antes de mostrar entusiasmo com a indicação feita por um amigo de um conselheiro…

Mais chata foi a mudança de comportamento. Na semana passada, o diretor Roberto Frizzo disse que Carlos Alberto tinha o perfil que o Palmeiras buscava. Falou que foi campeão por onde passou e que estava com ganas de vingar no Palestra. Enfim, sua chegada foi pintada como a maior jogada de inicío de temporada.

Depois, vieram as reações negativas – internas, de mídia e de torcida –, que levaram a cúpula verde a repensar o caso. Surgiram ‘indícios’ de que o moço tem problemas físicos e se falou que o Vasco ‘endureceu’ nas negociações. Justo o Vasco, que não sabe o que fazer para livrar-se de Carlos Alberto…

Será que em algum momento esse pessoal vai aprender?