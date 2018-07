Palmeiras x Santos? Diferente só a chuva…

A chuva foi forte e atrapalhou. Certo. Mas não foi só o aguaceiro que prejudicou Palmeiras 0 x Santos 0. A bola também incomodou, e muito. Por isso, foi maltratada no clássico disputado na tarde deste sábado no Allianz Parque. Deve ter saído de lá direto para o São Camilo, o hospital das redondezas, e passa por exames rigorosos.

O público que foi ao moderno estádio palestrino imaginou que veria uma reedição da final da Copa do Brasil, disputado no mesmo local e pouco mais de dois meses atrás. Os times eram parecidos, os uniformes idem, o ambiente igualmente. Mas o jogo desta vez não teve nada a ver com o anterior.

Se aquele teve emoção, gols, pênaltis e título, este teve monotonia, erros em demasia, falta de pontaria, ausência de apetite ofensivo do Palmeiras. Só mesmo a água, que caiu forte, para sacudir a galera.

E, mesmo com a escassez de momentos importantes, ainda assim foi o Santos quem saiu um pouco da mesmice: criou três oportunidades. O Palmeiras? O Palmeiras chutou uma bola para o gol. Em mais de 90 minutos, uma finalização correta.

A boa vontade indica que se deve conceder mais algum tempo para avaliar as reais condições dos times para a temporada. O Palmeiras está no prazo de validade, porém prestes a vencer. Nas últimas cinco apresentações, acumula quatro empates e uma derrota.

Marcelo Oliveira coloca diversos jogadores em campo, experimenta, assunta, vê e… e nada. Não acontece nada no Palmeiras. Não há uma jogada diferente, um lance trabalhado, um momento de atrevimento. Não que no Santos seja muito diferente. Fica difícil blindar o trabalho do treinador com esse joguinho.

Mas, no caso verde, a cobrança e a pressão aumentam porque, afinal, ele está na Libertadores. E, aparentemente, não entrou na competição sul-americana para fazer figuração.

Ou será que vai se comportar como coadjuvante? O empate deste sábado deixa uma terrível sensação…