Para domar o Acaso*

O ranking da Fifa não serve para grande coisa, por ser pontual e provocar distorções na distribuição mensal dos times. Mas, como precisa de alguma justificativa para existir, passou a ter utilidade, na prática, ao servir como parâmetro para definir cabeças de chave em Mundiais. Com os riscos que tal critério implica na hora da composição dos grupos da competição.

Dito e feito. Como os donos da bola definiram que a lista de outubro valeria para o sorteio de sexta-feira na Costa do Sauipe, para apontar os oito integrantes do Pote 1, se deparou com enrosco danado e cantado. Afinal, terá nesse bloco Colômbia, Bélgica e Suíça, por exemplo, com histórico modesto em Copas. Ao contrário dos outros cinco, todos já campeões no mínimo uma vez.

Qual o rolo, então? A possibilidade de uma das chaves, pelo menos, contar com várias seleções fortes, candidatas ao título, e com alguma aglutinar equipes meia-boca, sem maiores atrativos. Isso levaria a desequilíbrio técnico e eventualmente a prejuízos financeiros para as sedes. Mancada constatada e mantida em grande parte, pois a Fifa parece palavra de rei: não volta atrás.

Conversa vem, conversa vai, assessores, dirigentes, organizadores e outros experts que se encontram na Bahia trataram de dar uma mãozinha, ou uma controlada no Acaso, que deve prevalecer quando saírem as bolinhas. Montaram um quebra-cabeça de 3 mil peças para evitar desníveis. A sequência é tão complicada que até os pais da ideia tiveram dificuldade para expô-la nas entrevistas de ontem. Uma salada.

A torcida é para não se juntarem peixes graúdos na primeira fase. Daí se entende o fato de o Pote 4 inicialmente contar com 9 representantes da Europa, até que um se mude, por sorteio, para o Pote 2, que por ora abriga sete concorrentes. A lógica indicava a França, por ser a menos bem colocada no ranking na região, a juntar-se às bolinhas de africanos e dois sul-americanos restantes. E seja o que Deus quiser.

Mas, sabe como é, os Bleus foram campeões em 1998 e pegaria mal relegá-los àquela situação, sem nenhuma chance para sorte melhor. Optou-se pelo deslocamento, só pra atrapalhar as ações do Imponderável. Porém, se o danado do Acaso cismar de fazer arte e os franceses forem puxados, por alguma mão travessa, para o bendito Pote 2, não terá valido nada a manobra. Ou nele pode ir a Inglaterra ou a Itália…

A Fifa teria evitado o nó em pingo d’água se viesse a público e dissesse: “Pessoal, são oito cabeças de chave, temos os oito campeões do mundo garantidos, então são eles que ficam à frente. Mãos à obra.” Sem choro. Ficou nessa de dar força para o ranking e arrumou sarna pra se coçar. Poderia, também, criar graduação com base em retrospecto em participações em Copas para definir cabeças de chave. Papo furado.

A Fifa torceu o nariz para solicitações de que não haja jogos à uma da tarde. Pedido justo, porque os atletas serão expostos a sobrecarga física. E, por acaso, valeu pra algo? Ilusão. Os doutos cartolas lembraram que isso já ocorreu em edições anteriores, como no México e EUA.

Bom, agora já era, e o negócio é torcer para que nenhum dos rapazes tenha insolação ou algo pior. E, também, rezar para que o Brasil seja abençoado na cerimônia de depois de amanhã. Com a sorte que o Felipão tem, não duvido que nossa turma pegue Argélia, Irã e Bósnia.

Vai, Ponte! O Pacaembu, palco tradicional e o mais querido de São Paulo, hospeda a Ponte hoje à noite, no duelo de ida da final da Sul-Americana. A Macaca é franco-atiradora diante do Lanús e não me surpreende se complicar os argentinos. Que os bons fluidos de tantas decisões ocorridas no “Paulo Machado de Carvalho” encantem a veterana.

Pedro Rocha. Craque virou palavrinha fácil para qualquer jogador com pouco mais de habilidade. Mas, quando era usada com parcimônia e rigor, se aplicou a Pedro Rocha. Boa viagem, astro, ídolo, cavalheiro!

*(Minha crônica publicada no Estado de hoje, quarta-feira, 4/12/2013.)