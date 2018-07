Pausa para retomar fôlego

Duas palavrinhas aos caros amigos que me honram com suas visitas ao blog e que, ao longo do ano, deixaram mais de 14 mil comentários e proporcionaram em torno de 800 mil acessos. Agradeço a todos a atenção, o carinho, os elogios, as observações, as correções, as espinafradas também. Todos são bem-vindos.

Como disse desde o primeiro post, este espaço é para troca de ideias e energia, para reflexão, para conhecimento, para polêmicas. E para gozações, ora essa!, que sem elas o futebol perde a graça. Ofensas, não, pois não levam a nada e só nos diminuem. Me divirto com os debates, aprendo com eles e me sinto estimulado a continuar.

Mas, para tanto, sempre é bom fazer uma pausa. Assim a bateria recarrega e volto à carga com tudo em 2012. Em princípio, no dia 10 de janeiro. Mas, como o mundo não para e o vício de escrever é forte, não descarto “aparições extraordinárias”, mesmo neste período de repouso… Se houver fato forte, haverá comentário extra.

Desejo a todos feliz Natal e, para os que creem, que o Menino nos ilumine. Excessos, nestes dias, que sejam de alegria e generosidade. Paz.

Antero Greco