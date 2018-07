O Campeonato Brasileiro embicou na reta final e, para manter a tradição, está de volta a ladainha a respeito da possibilidade de que alguns clubes relaxem em jogos decisivos só para prejudicar rivais históricos. Ou seja, para mentes atormentadas, começa o período de entrega, aquele em que vale tudo, desde que o inimigo se estrepe. Perder jogos, colocar mistão em campo, provocar pênaltis e expulsões, apelar para cai-cai e o diabo a quatro – qualquer recurso é bem-vindo, mesmo com estrago próprio, se desembocar na desgraça alheia. Preservar a dignidade nessa hora passa para segundo plano. O lema? Guerra é guerra.

A polêmica que abre a edição 2012 da teoria da conspiração se concentra no duelo que o Corinthians trava com o Bahia, amanhã, no Pacaembu. A cutucada está declarada nas redes sociais; comprove com uma passeada em sites, blogs, fóruns de debates e congêneres.

De um lado, palmeirenses supõem que Tite e respectiva tropa dormirão no ponto e não se incomodarão com eventual derrota para os baianos. Afinal, para o campeão da América resultado negativo terá influência zero na classificação geral. Mas, indiretamente, ajudará a afundar o Palmeiras (18.º colocado), interessado em tropeço do 16.º. De outro, corintianos sugerem a seus ídolos que sigam fielmente o roteiro catastrófico.

Na perspectiva do torcedor, de ambos os lados, danar a vida do adversário é o que conta, independentemente dos meios. Raciocínio egoísta: o que traria tristeza pra mim vira motivo de alegria, se atingir meu desafeto. Lógica distorcida, malévola, equivocada, que alimenta o círculo vicioso da vingança. A renovação do olho por olho, dente por dente.

Os adeptos desse tipo de comportamento não percebem que estão a estimular uma armadilha que os apanhará adiante, na forma de levar o troco na primeira ocasião. Isso acontece e não resolve. De quebra, os valentões não percebem o pior. Ao incentivarem a prática da traição, quem lhes certifica que um dia seus jogadores não farão o mesmo contra suas cores? Quem amolece não tem caráter e deixa de ser confiável.

Imagine o seguinte: o time hoje aceita uma tramoia, por calcular que dessa maneira se livra de um antagonista e realiza o desejo da massa. Mais pra frente, faz fiasco numa partida crucial, vê um título escapar, é rebaixado e sei lá mais qual tragédia. Quem garante que os fãs não vão cobrá-los por suposto corpo mole, pois virá à tona a atitude indigna de ontem? Moral perdida não se recupera. Em resumo: é uma burrada e tanto. Fico com a resposta clara de Tite, quando lhe perguntaram sobre o tema. “Tenho um nome a preservar.” Fim.

Outro aspecto a considerar no papo furado de entregada é o de transferir para o rival a própria incompetência. Quer dizer, uma equipe não cumpre com o dever dela, dá vexames e ainda quer culpar o vizinho, se por acaso ele também tropeçar?! Lembro de lição antiga, que aprendi na infância: “Quer que Deus lhe ajude? Então, se ajude, que Ele lhe ajuda.” Perfeita.

Por falar em mãozinha contrária: perguntei ao Nilson Pasquinelli, diagramador do Estado que tem sangue verde nas veias, se vai torcer para o Corinthians ganhar do Bahia. “De jeito nenhum!”, cravou. “Mas pode ajudar o Verdão?”, retruquei. “E daí?! Vamos pra Quinta Divisão, mas não quero nada deles. Nunca que vou torcer!”

Eis um homem de princípios.

Uma pergunta. E se Rafael Marques, do Atlético-MG, tivesse morrido por dificuldade no atendimento na Vila? Revisão já, em todos os estádios!

*(Minha crônica no Estado de hoje, sexta-feira, dia 19/10/2012.)