Polícia Federal chega às obras olímpicas

Está nos jornais e nos portais: a Polícia Federal investiga fraude em obras olímpicas no Complexo Esportivo de Deodoro.

Puxa, a Olimpíada está chegando e só agora as investigações vêm a público. Mas bom que estejam sendo feitas. Tomara a denúncias dos esportistas não fiquem impunes.

“É um grande negócio”, como denunciou o deputado estadual carioca Marcelo Freixo.

O que aconteceu com os esportistas do Rio nos últimos anos vai entrar para a história: concretaram a pista do Estádio de Atletismo Célio de Barros e lá realizam raves, com renda que vai sabe-se lá para onde.

A pista de atletismo do Engenhão só ficou pronta recentemente e os atletas do Rio ficaram órfãos.

O basquete carioca está sucateado e o basquete feminino quase acabou.

A sede da federação de handebol funciona no porta-malas do carro da presidente da entidade.

As reuniões da federação de ginástica acontecem no estacionamento de um Shopping.

E isso porque o Rio é território olímpico.

Em compensação, obras e mais obras foram executadas.

O campo de golfe, por exemplo, é um primor. Foi construído numa área de proteção ambiental. E olha que a cidade tem dois clubes belíssimos de golfe, que poderiam receber a Olimpíada. Bastavam algumas adaptações.

Outro prato cheio para a investigação da Polícia Federal é o Velódromo. O Rio tinha construído um para o Pan de 2007, ao custo de R$ 14 milhões. Porém, e sempre existe um porém, precisaria de reformas para ficar dentro dos padrões olímpicos.

Reforma que custaria mais R$ 18 milhões. Mas os dirigentes resolveram construir outro – que por sinal ainda não ficou pronto – por R$ 147 milhões.

O que sobrou do velho velódromo, para não ficar chato, foi doado para a prefeitura da cidade paranaense de Pinhais. Só o transporte do material, em carretas, custou quase um milhão. O material das ferragens ficou jogado ao relento. E a parte de material elétrico ficou num galpão alugado a R$ 10 mil por mês – galpão que foi roubado uma vez.

Que a Polícia Federal avance sua investigação sobre essas outras obras. Com certeza os esportistas vão agradecer.

E muito.

(Com participação de Roberto Salim.)