Portugal e França, tropeços na largada para Copa-18

Portugal e França saíram por cima, após a Euro-16. Os nossos patrícios, porque conquistaram o título pela primeira vez. Os franceses, anfitriões da competição, se contentaram com o vice. De qualquer forma, o fato de fazerem a final marcou a boa fase que atravessam.

Seria de esperar, portanto, que tivesse boa estreia no caminho para o Mundial da Rússia, mesmo fora de casa. Engano. Portugal caiu por 2 a 0 diante da Suíça, no Grupo B. A França não passou do 0 a 0 com a Bielorrússia, no A. Classificam-se os vencedores de cada uma das nove chaves europeias; os oito melhores segundos colocados jogam quatro vagas entre si na repescagem.

Portugal abriu mão de Cristiano Ronaldo, em recuperação de contusão no joelho que sofreu no jogo com a França, em julho. E sentiu demais a ausência de seu principal jogador. O técnico Fernando Santos escalou o que tem de melhor e viu a equipe emperrar contra os suíços, atentos e firmes na marcação. E que souberam aproveitar oportunidades aos 24 minutos (Embolo) e aos 30 (Mehmmedi), no primeiro tempo.

Fernando Santos saiu todo confiante, apesar de admitir que o time esteve aquém do esperado, na primeira derrota do time sob o comando dele, em 14 apresentações. O treinador avisou que, após a escorregada inicial, agora voltará a rotina de “ganhar, ganhar, ganhar”. Será? Ele se baseia nas sete vitórias consecutivas na classificação para a Euro.

No Grupo de Portugal, a Hungria empatou por 0 a 0 com as Ilhas Faroe, enquanto a Letônia fez 1 a 0 em Andorra. Pensando bem, com rivais desse nível, até que Fernando Santos não está tão enganado assim.

Mais preocupante foi o empate francês. A equipe de Didier Deschamps chutou 24 vezes ao gol, sem sucesso contra a Bielorrússia. Por sorte, outros dois concorrentes fortes, Suécia e Holanda ficaram no 1 a 1. A Bulgária fez 4 a 3 em Luxemburgo. Em teoria, essa chave é mais complicada do que a dos portugueses.

Em todo caso, é bom se ligarem logo…