Palmeiras, Inter e tensão nas “finais de Mundial” que têm pela frente

Já vi finais de Copas do Mundo extraordinárias, com lindas jogadas e craques em ação. Vi também decisões pegadas, tensas, com divididas ríspidas e a apuração do campeão nos pênaltis.

A explicação para esses tira-teimas intensos e nem sempre com futebol de primeira, mesmo com astros em campo? “Jogo que vale taça”, daí o nervosismo um tom acima. Relevam-se alguns aspectos em nome do objetivo derradeiro. Sofre-se um tanto na expectativa de alegria suprema da conquista.

Pois bem, os times que estão na corrida pelo título brasileiro, nas últimas rodadas, também estão jogando suas “finais de Mundiais”. E nem sempre rendem o que torcedores esperam. Alguns se superam, como são os casos de Palmeiras e Santos, outros emperram, como mostra a sequência sem vitórias do Flamengo.

No caso específico do Palmeiras, líder e a quatro rodadas de botar a mão na taça, nota-se essa apreensão. É palpável, e não é para menos: são 22 anos de jejum. Muito tempo, período enorme, no qual ocorreram até dois rebaixamentos. Para o Inter, também era uma das várias finais que terá até a rodada de número de 38. Só que para fugir do rebaixamento

Claro que, do ponto de vista da racionalidade, o ideal seria o Palmeiras manter equilíbrio, jogar o fino e deitar e rolar sobre os adversários que restam. Na prática, há o peso da espera, o medo de falhar (como em 2009), a angústia de uma torcida que viu rivais crescerem muito nessas duas décadas. Isso tudo se reflete, às vezes, no desempenho da equipe. E, para o Inter, assombra o fantasma de descenso inédito.

A inquietação apareceu no clássico deste domingo, para um e para outro. O Palmeiras não foi jogo tranquilo no Allianz Parque; tampouco foi desesperador. Não venceu com folgas – foi 1 a 0 na medida. Assim como não precisou segurar bombardeio “inimigo”. Ficou na fronteira entre o folgado e o apertado. E o Inter se enroscou no nervosismo que o paralisa.

Mas o Palmeiras venceu, abriu seis pontos de vantagem sobre o Santos, segundo colocado, e tem sete a mais do que o Flamengo. O Atlético-MG, dez atrás, saiu do páreo, após a derrota para o Coritiba.

A torcida palestrina talvez tenha mais alguns sobressaltos, compensados com a perspectiva de o time ser campeão. Merece comemorar cada vitória como uma pequena conquista de Mundial.

Os colorados têm razão de temer o pior. Porém, devem ainda acreditar que o Inter conquistará seu “Mundial”, com a permanência na Série A.

Mesmo que um e outro não joguem bonito neste momento.