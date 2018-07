Palmeiras vence. Mas Cuca gosta de emoções fortes

Ninguém aqui quer discutir a capacidade do Cuca. Ele é um dos maiores treinadores do País. Mas tem hora em que deixa a torcida palmeirense em estado de alerta.

Por quê?

Primeiro: com a conversa de que gostaria de voltar para a China, quem sabe já no ano que vem. Ô, Cuca, não é hora de falar nisso, concorda?

Segundo: quando escalou o Palmeiras para pegar o São Paulo com Gabriel, Tchê Tchê e Alione – deixando no banco Eric, Cleiton Xavier e Roger Guedes. Nem falo de Gabriel Jesus, que chegou só à tarde de Manaus e era compreensível que descansasse.

Ué, mas o Palmeiras não venceu o São Paulo por 2 a 1 e se manteve na liderança do Brasileiro? Sim, com justiça. Mas poderia ter sido sem tanta emoção – se é que vocês me entendem.

Poderia ter sido mais fácil, porque o time de Ricardo Gomes está em cacos. O tricolor até se fortaleceu e fez um jogo digno, mas anda numa fase ruim de dar dó. Para piorar a situação, dois jogadores deixaram o campo machucados ainda no primeiro tempo: Rodrigo Caio e Carlinhos.

E o Palmeiras, o que fazia? Teve uma chance com Rafael Marques, que Denis defendeu muito bem. E outras duas oportunidades com Alione. O que era pouco para uma equipe que disputa o título.

Pois bem, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com a mesma formação. Para deixar a torcida ainda mais preocupada, logo aos 3 minutos a defesa viu Kelvin entrar pela esquerda e cruzar para a chegada de Chavez: 1 a 0 para o São Paulo.

Só aí Cuca resolveu dar o ar da graça e colocou Gabriel Jesus no lugar de Alione. E o jogo foi outro. Mudou. O gol de empate veio numa cabeçada de Yerri Mina. O tira-teima mostrou Mina adiantado quando a bola partiu. Jogadores do São Paulo, juiz e bandeirinha não notaram.

Depois Zé Roberto desperdiçou chance claríssima diante do gol aberto. E, aos 26 minutos, Dudu cobrou escanteio e Vitor Hugo subiu mais que a zaga para cabecear: 2 a 1.

Gabriel Jesus protagonizou três jogadas importantes, dignas de sua condição de titular da seleção de Tite.

Em uma delas, sofreu falta desleal de Mena (que recebeu o cartão amarelo), em outra recebeu entrada dura de Lyanco (que levou outro cartão) e em outra jogada, recebeu passe de Dudu, matou no peito, se livrou dos zagueiros e bateu com convicção, colocado, mas Denis fez uma defesa espetacular.

O Palmeiras mereceu a vitória, mas ela poderia ser mais fácil, se Cuca fosse mais abusado desde o início. Quanto ao São Paulo, o técnico Ricardo Gomes vai ter muito trabalho para tirar seu time das últimas posições. Desta vez, o tricolor vai brigar para não cair.