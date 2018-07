Pro Bolt não tem vaias. Ele é dos nossos

Muita gente bacana ficou indignada com as vaias do público brasileiro para o francês Renaud Lavallenie, na final do salto com vara e na premiação, no dia seguinte. O moço tem direito de ficar aborrecido, assim como a plateia daqui pode comportar-se como quiser, como ditam nossos costumes e não os internacionais. Ponto e página virada.

Mas a propósito de público local, o que dizer da relação com Usain Bolt? O jamaicano se sente em casa, diante do carinho que recebe cada vez que pisa na pista do Engenhão. É só sair do túnel de acesso que das arquibancadas do estádio carioca despencam aplausos, em pé, assobios, gritos, coros para enaltecê-lo. O moço é ídolo nacional!

O torcedor, fã, cliente, sei lá qual o termo mais adequado, reverencia o astro porque se reconhece nele. O brasileiro vê Bolt como conterrâneo, está perto do rapaz, o sente como um “parça”, um amigo de roda de samba, de mesa de boteco, de peladas de fim de semana. E assim se manifesta porque Bolt age como se fosse nativo destas bandas.

O brasileiro, que alguns brasileiros consideram vergonha internacional, é caloroso com quem cai nas suas graças. É receptivo, amoroso, tieta sem nenhuma vergonha, como se tem visto nos últimos dias com Bolt. Dá valor a um fenômeno do esporte, responde ao carisma, exalta quem se identifica como “um dos nossos”.

E Bolt é “brasileiro”, por suas reações, pela descontração, por ser negro, por vir de um país ferrado como o nosso. E, acima disso tudo, é um fenômeno, um monstro, um implacável vencedor. Definitivamente, uma lenda, como provou, novamente, ao vencer com um pé nas costas os 200 metros, na noite desta quinta-feira.

Foi de arrepiar, de fazer vir lágrimas nos olhos, episódio pra não esquecer jamais. E pra não sair da memória a maneira despojada, simples e interativa com que ele reagiu aos aplausos. Bolt definitivamente é dos nossos; tem alma de brazuca.

Ora, e depois engomadinhos vêm meter bronca no jeito passional de o brasileiro manifestar-se?! Façam-me o favor!