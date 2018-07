Público não põe a mão no bolso para ver o Palmeiras

Lembra do ditado que dizia “Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza?” Pois é, lembrei dele ao ver vazia boa parte das arquibancadas do estádio de Catanduva. O time da casa recebeu o Palmeiras, na tarde deste domingo, o que em princípio seria uma atração e tanto, para a cidade e para a região. No entanto, o público pagante não chegou a 6 mil almas, quando a capacidade é para 14 mil.

O que houve? Falta de prestígio de Felipão e sua rapaziada? Não acho. Faltou mesmo dinheiro no bolso dos torcedores. O preço cheio dos ingressos para a partida ficou entre R$ 80 e 150 – cairia pela metade nos casos especiais de estudantes e idosos. Vamos falar sério: é muita grana. Não faz sentido cobrar tão caro. Entendo que os confrontos contra os grandes, em casa, é a chance de faturar mais. Mas não dessa maneira.

Com valores mais em conta, mais realistas e mais justos, a tendência era de lotação, ou bem perto disso. Haveria apoio dos fãs, divulgação do time local e seria demonstração de sensibilidade e tato da diretoria. Que nada. Parece que acharam suficiente que tivesse transmissão pela televisão ­– “Puxa, vai passar na Globo e na Band!” ­– e salgaram os preços. Resultado: aquela coisa feia de lugares à espera de gente.

O jogo também não foi lá grande coisa. Muita luta, alguns bons momentos de ambos os lados, um pênalti sonso de Leandro Amaro, que proporcionou o gol do Catanduvense (Osni cobrou e marcou), e Fernandão reaparecendo para o gol, depois de muito tempo. O Palmeiras demonstrou, mais uma vez, que ainda tem longo caminho a percorrer, se quiser brigar pelo título. Vai ficar entre os oitos, o mínimo que se espera. Mas tem de melhorar.

Faço justiça a Daniel Carvalho. O moço continua volumoso, conforme escrevi em minha crônica de sexta-feira noEstadão, depois de vê-lo em ação no clássico de meio de semana com a Lusa. Mas neste domingo aguentou o tranco por mais de uma hora e deu qualidade ao meio-campo. Além disso, surgiu como alternativa para as cobranças de falta, porque tem pé bem calibrado. Vai dar um descanso para Marcos Assunção.