Questão de peso*

A balança constrange e provoca crises de consciência. Em geral, quando nos vemos diante dela nos damos conta da pouca força de vontade que nos move – ou nos empaca. Afortunadas, e poucas, são as pessoas que não têm desentendimentos com esse estranho objeto, que teima em nos espreitar, prontos a nos condenar com seu ponteiro acusador a parar em números absurdos, ora essa! Para atletas, então, equivale a aparelho de tortura, a indicar-lhes a todo momento o quanto devem cuidar da forma.

Ronaldo deve ter jogado fora várias balanças, em seus idos de atleta profissional. Ou adulterá-las (por brincadeira, eu sei), como aquela que um dia levou ao CQC e que o mostrava fininho. Sentimento idêntico talvez tenham Adriano e Daniel Carvalho, hoje os dois maiores exemplos de ‘inimigos’ dessa espécia de grilo falante tecnológico.

O atacante exibe perfil de quem há muito parece ter jogado a toalha nessa batalha. Dia desses ouvi na Estadão/ESPN um educado, porém desalentado depoimento de um dos preparadores físicos do Corinthians. Ele não estabelecia prazo para o retorno e deixou bem claro que o sobrepeso emperra.

O Pacaembu viu, anteontem, um volumoso Daniel Carvalho fazer a primeira aparição no Palmeiras. O rapaz sabe jogar bola, participou do lance de empate, tem qualidade. Mas assustou com o corpito de peladeiro de churrasco de fim de semana. É um sacrifício não perder a linha. Para atleta profissional, é também obrigação cuidar da estampa. São ossos e músculos do ofício. Não adiposidade.

Estaduais. Juca Kfouri é um mestre. Suas crônicas na Folha de S. Paulo são indispensáveis lições de jornalismo e bom senso. Ídolo de minha infância, deu-me ontem a honra de reputar-me como romântico incorrigível pela defesa que faço dos Estaduais. Juca prefere os regionais (como Rio-S. Paulo) de tiro curto, como aperitivos para abrir temporadas.

A caduquice, ou a sobrevida, ou o revigoramento dos estaduais é tema polêmico e tendemos a ter postura rígida a respeito dele, a favor ou contra. No caso das copas regionais, vale lembrar que de fato algumas deram bom retorno, ao serem disputadas anos atrás. Valeria a pena ressuscitá-las? Quem sabe a resposta não esteja numa consulta popular séria?

Assim como poderia ser feito estudo independente sobre o rumo do torneio daqui. São Paulo é dos raros casos de estado que tem interior forte, com várias cidades com economia e população equivalentes a grandes centros europeus. Mercado a ser explorado com racionalidade e eficiência, mas desprezado pelo definhamento dos times locais e pela indiferença de grandes e cartolas.

A saída paulista talvez fosse um campeonato com dois meses e meio (ou menos) de duração; não com os quatro atuais. Mais enxuto e dinâmico. Em seguida, o calendário nacional se encarregaria de manter os times em atividade regular, com dignidade e lucro. Mas atenderia interesses dos empresários que os controlam?

O Brasil, com a história que tem no futebol, com população à beira dos 200 milhões e com território enorme, sustenta só 20 equipes na Série A, 20 na B e 20 na C, além de uma D mambembe? Uma grande discussão seria benéfica – e dela sairiam propostas que contemplariam argumentos ponderados dos que defendem o enterro dos estaduais e dos que acreditam na “reinvenção” dos mesmos, com o perdão desse termo horroroso.

Na essência (presunção à parte), Juca e eu somos românticos, pelos bons propósitos, apesar de opostos na aparência.

*(Minha crônica no Estado de hoje, dia 27/1/2012.)